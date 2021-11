HBO Max envoyé la version censurée de Birds of Prey sur sa plate-forme par erreur

HBO Max envoie par erreur sur sa plate-forme la version censurée de Birds of Prey. La version originale fera son retour à une date non précisée.

Dans cette ère du numérique qui est la nôtre, une erreur est vite arrivée. Il suffit d’un mauvais clic, d’un appui sur une touche au mauvais moment et l’on peut déclencher des actions non désirées. Les conséquences peuvent être catastrophiques si l’opération est effectuée sur une machine très sensible, comme un serveur d’entreprise ou un important nœud d’un réseau. De tels exemples ne manquent pas. Aujourd’hui, c’est HBO Max qui fait une bourde avec Birds of Prey.

HBO Max a envoyé sur sa plate-forme une autre édition alternative de l’un des films DC Comics. Comme CBR et The Verge l’ont annoncé sur leur site, la directrice de la communication de WarnerMedia, Johanna Fuentes, a confirmé que HBO Max avait, par accident, chargé la version TV censuré du film Birds of Prey de 2020. Bien qu’elle soit référencée comme la version rated R des cinémas, si vous lancez la lecture du film, vous regarderez la même version “édulcorée”, ou tout du moins “adaptée aux familles”, que celle qui fut diffusée à la télévision américaine.

La version originale fera son retour à une date non précisée

Johanna Fuentes a promis que HBO Max uploaderait la version rated R, mais n’a pas donné de date précise quant à la disponibilité de ladite version. Cette version non censurée sera par ailleurs la seule version disponible sur la plate-forme, comme elle l’est déjà depuis environ un an.

Les différents articles ne précisent malheureusement pas comment cette gaffe a pu arriver. WarnerMedia a été contacté par de nombreux media sur le sujet, nous éditerons cet article s’ils répondent. Cela étant dit, HBO Max n’est pas contre le langage fleuri ou la violence dans ses contenus. C’est en tous les cas un moment plutôt embarrassant pour un service de streaming qui doit encore faire ses preuves, mais une chose est sûre, HBO Max n’a pas prévu de proposer du contenu adapté à la famille dans un avenir proche.