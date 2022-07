HBO Max arrête ses productions originales dans de nombreux pays d’Europe

HBO Max cesse la majorité de ses productions originales en Europe. Le service ne poursuit l'aventure qu'en Espagne et en France.

HBO Max cesse ses productions originales pratiquement partout en Europe, selon Variety. Le service de streaming vidéo a confirmé qu’il ne produirait plus de contenus originaux au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en Europe centrale, aux Pays-Bas et en Turquie. Seuls restent finalement l’Espagne et la France. Cette décision s’inscrit dans un vaste plan de la société mère Warner Bros. Discovery vision à diminuer ses coûts d’exploitation de 3 milliards de dollars suite à sa séparation de AT&T.

“Nous revoyons notre position actuelle sur les services existants”, déclarait un porte-parole à Variety dans un communiqué. “Dans le cadre de ce processus, nous avons décidé de supprimer une quantité limitée de contenus originaux de HBO Max et de cesser nos initiatives de productions originales pour HBO Max dans les pays d’Europe du Nord et Centrale. Nous avons aussi cessé nos activités naissantes dans les nouveaux territoires comme les Pays-Bas et la Turquie que nous avions démarrés l’année dernière.”

Certaines des séries les plus appréciées du service, comme Lust (Suède) et Kamikaze (Danemark) proviennent des pays nordiques et d’autres régions affectés. En plus de cesser ces productions, HBO Max va les supprimer de son catalogue au niveau mondial, tout comme le drame hongrois The Informant. Les projets déjà en production et d’autres déjà approuvés continueront leur développement – mais ceux-ci pourront être vendus à d’autres plates-formes, avec la Warner n’œuvrant que comme simple producteur -.

La production de contenu pour le streaming est très lucrative en Europe, Netflix et d’autres plates-formes ont atteint le quota de 30 % de contenus locaux requis sur les plus gros marchés de la région. L’annonce de HBO Max pourrait venir gâcher tout cela, dans la mesure où “des licenciements sont à prévoir dans l’activité européenne [de HBO Max]”, précisait Variety.

Plus inquiétant peut-être, “une prise de décision similaire pour HBO Max commence à arriver dans tous les territoires sur lesquels le service existe, ce qui couvre aussi les États-Unis, l’Amérique latine et certaines régions d’Europe”, ajoutait le magazine américain. Avec les licenciements récemment annoncés par Netflix, il s’agit là du premier signe d’ombre dans cette ère du streaming.