HBO : le film sur Janet de Cordova est-il toujours d’actualité ?

En 2012, la mondaine américaine Janet de Cordova a suscité l'intérêt de HBO pour un biopic qui n'a jamais vu le jour.

Tl;dr Janet de Cordova, figure importante de l’âge d’or d’Hollywood, devait faire l’objet d’un biopic par HBO.

Le film devait explorer la vie fastueuse mais éphémère de Janet de Cordova.

Malgré l’intérêt initial, le projet est en suspens depuis plus d’une décennie.

Aucune annonce officielle de casting ou de progression du projet n’a été faite.

Janet de Cordova : une étoile oubliée de l’âge d’or d’Hollywood

Janet de Cordova, une figure marquante et pourtant tombée dans l’oubli de l’âge d’or d’Hollywood, devait être le sujet d’un biopic développé par HBO en 2012. Épouse de Freddie de Cordova, producteur renommé du The Tonight Show Starring Johnny Carson, Janet a vécu une vie pleine de paillettes et de glamour, rythmée par de somptueuses fêtes fréquentées par des célébrités de premier plan telles que Billy Wilder, Gary Cooper, Frank Sinatra, et Dean Martin.

Un biopic en suspens

Malgré un intérêt initial pour la réalisation de ce film, le projet semble être resté en suspens. En effet, bien qu’HBO ait acquis les droits pour adapter un article de Vanity Fair sur la vie de Janet de Cordova, plus d’une décennie plus tard, le film n’a toujours pas vu le jour. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, notamment des contraintes budgétaires ou des changements de direction créative.

Le casting : une question sans réponse

Quant à la question de qui pourrait incarner Janet de Cordova, il ne s’agit pour l’instant que de spéculations, aucun annonce officielle de casting n’ayant été faite. Des actrices telles que Carey Mulligan et Rosamund Pike sont considérées comme de potentielles candidates pour le rôle, compte tenu de leur talent d’actrice et de la complexité du personnage de de Cordova.

Une histoire riche et touchante

Basé sur l’article de Vanity Fair, le film sur Janet de Cordova promettait d’être à la fois fascinant et émouvant. Malgré une vie pleine de faste et de célébrités, de Cordova a connu des difficultés financières après la mort de son mari. Sa relation inattendue avec sa femme de ménage, Grace Covarrubias, est un témoignage poignant d’amitié et de loyauté.