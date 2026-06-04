Harrison Ford et Liam Neeson réunis pour la seule fois dans ce film méconnu sur la Guerre froide

Harrison Ford et Liam Neeson n’ont partagé l’affiche qu’une seule fois au cinéma, lors d’un film sur la guerre froide souvent méconnu du grand public, malgré la renommée de ses deux acteurs principaux.

Tl;dr Ford et Neeson brillent mais le film échoue au box-office.

« K-19 » revisite un drame réel de sous-marin nucléaire soviétique.

Le film peine malgré la réalisation de Bigelow et son casting.

L’ambition contrariée de « K-19 : Le Piège des profondeurs »

Dans le paysage du cinéma des années 2000, rares sont les projets qui mêlent autant de promesses que de risques. Avec « K-19 : Le Piège des profondeurs », Harrison Ford cherchait à redéfinir son image alors que l’ombre du doute planait sur sa longévité en tant que tête d’affiche. À l’époque, après un succès mitigé dans « Six jours, sept nuits » et « Random Hearts », malgré l’éclaircie apportée par « Apparences », le comédien s’avançait sur une ligne de crête à l’approche de ses soixante ans. L’idée ? S’inspirer d’une carrière à la Clint Eastwood, c’est-à-dire continuer à incarner des figures fortes tout en acceptant le poids des années.

Un duo inédit face à l’adversité

En acceptant le rôle d’Alexei Vostrikov, commandant russe taciturne, Ford se prive sciemment de sa légendaire ironie pour s’essayer à une gravité nouvelle. À ses côtés, on retrouve Liam Neeson, encore auréolé par ses performances dans « La Liste de Schindler » ou « Michael Collins ». Leur complicité donne naissance à une dynamique fascinante, même si, étonnamment, ils ne rejoueront plus jamais ensemble par la suite.

La tension d’un huis clos sous-marin

À bord du sous-marin nucléaire soviétique K-19, les défaillances techniques se succèdent dès le lancement raté par la bouteille de champagne – un mauvais présage. Très vite, un accident majeur expose l’équipage à une menace invisible : la contamination radioactive. Entre mutinerie qui couve et angoisse d’une catastrophe mondiale, la réalisatrice Kathryn Bigelow orchestre la tension avec maestria. On retrouve dans ce film plusieurs codes familiers du genre :

Dilemmes moraux exacerbés entre devoir et survie collective.

Péril imminent du naufrage ou d’une explosion nucléaire.

Opposition entre autorité rigide et humanisme pragmatique.

Si la prestation de Ford pâtit parfois d’un accent russe hésitant, la confrontation morale avec Neeson reste captivante – loin du manichéisme hollywoodien traditionnel.

Échec commercial et postérité fragile

Malgré cette alchimie rare et l’expertise d’une grande réalisatrice du suspense, K-19 n’a pas trouvé son public. Avec seulement 66 millions de dollars récoltés pour un budget avoisinant les 100 millions, le film s’efface peu à peu des mémoires. Sans récompenser ses protagonistes ni glorifier les institutions soviétiques, il met en avant un héroïsme tragique ; celui où sauver quelques vies n’appelle aucune reconnaissance officielle. Un choix narratif audacieux qui explique sans doute pourquoi il reste aujourd’hui dans l’ombre des classiques comme « USS Alabama ».

On ne peut que regretter que ce tandem Ford-Neeson n’ait pas eu droit à une seconde chance sur grand écran.