Run All Night trouve une seconde vie sur Netflix

Le thriller Run All Night du réalisateur Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson suscite à nouveau l’enthousiasme des spectateurs.

Tl;dr Run All Night, un thriller de 2015 réalisé par Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, connaît un regain de popularité sur Netflix.

Le film suit un ancien tueur à gages protégeant son fils contre la vengeance d’un gang, mêlant action et drame familial.

Porté par des performances solides de Liam Neeson et Ed Harris, ce thriller intense séduit à nouveau malgré son intrigue classique.

Un héros d’action incontournable

Liam Neeson est devenu une véritable icône du cinéma d’action, avec une série de films où il incarne des personnages au passé sombre et aux compétences redoutables. Run All Night s’inscrit parfaitement dans cette catégorie, offrant une autre performance intense de l’acteur. Dans ce film, Liam Neeson incarne Jimmy Conlon, un ancien tueur à gages vieillissant et alcoolique, qui se retrouve plongé dans une course effrénée pour protéger son fils. Ce rôle rappelle beaucoup celui qu’il a joué dans Taken, où il incarne également un père prêt à tout pour sauver sa famille. Malgré l’accumulation de films dans ce genre, la prestation de Liam Neeson reste marquante, notamment grâce à son habileté à rendre son personnage complexe et attachant.

Une histoire de crime familial

Run All Night repose sur une dynamique familiale bouleversée. L’intrigue démarre lorsque le fils de Jimmy, Mike, devient témoin d’un meurtre commis par le fils de son ancien ami et patron, Shawn Maguire. Cette situation entraîne un enchaînement d’événements violents et dramatiques. Bien que le film Run All Night suive un schéma narratif classique du genre gangster, l’élément familial ajoute une profondeur émotionnelle importante. Jimmy, un père qui n’a jamais su être là pour son fils, tente désespérément de réparer ses erreurs, ce qui crée une tension entre les personnages. Ce thème de la rédemption et du sacrifice est au cœur du film, mettant en lumière la lutte de Jimmy pour reconquérir l’affection de Mike tout en luttant contre la vengeance de Maguire.

Une mise en scène soignée par Jaume Collet-Serra

Le réalisateur Jaume Collet-Serra, connu pour son travail sur des films comme Orphan et Non-Stop, met en scène Run All Night avec un style qui se rapproche du film noir moderne. Jaume Collet-Serra crée une atmosphère tendue, où l’action se mêle habilement à des moments de calme intense, renforçant le drame familial au cœur du récit. La ville de New York devient un personnage à part entière, un décor qui ajoute à la pression de l’intrigue. La direction artistique et les choix de mise en scène servent à accentuer l’urgence de la situation tout en mettant en lumière les rapports tendus entre les personnages principaux. Bien que Run All Night ne soit pas un chef-d’œuvre, il se distingue par son approche soignée et son intensité.

Un film qui ne réinvente pas le genre, mais qui captive

Malgré une réception critique mitigée lors de sa sortie, Run All Night a su trouver son public et reste un film captivant. La comparaison avec des classiques du genre comme Road to Perdition est inévitable, mais le film de Jaume Collet-Serra se distingue par sa propre vision du crime et de la famille. Les performances des acteurs, en particulier celle de Neeson et de son complice Ed Harris, sont indéniablement solides et offrent une dynamique crédible et émotive. Bien qu’il ne soit pas révolutionnaire, le film parvient à capter l’attention grâce à ses personnages humains et ses thèmes universels. Aujourd’hui, sur Netflix, il trouve un nouveau public et offre aux spectateurs une immersion dans un thriller criminel où le cœur et la violence se mêlent de manière poignante.