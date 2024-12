La nouvelle mini-série thriller de Netflix avec Colman Domingo, The Madness, devient un succès instantané

La nouvelle mini-série à suspense de Netflix, mettant en vedette Colman Domingo, connaît un succès fulgurant dès sa sortie.

Tl;dr Colman Domingo est un acteur en pleine ascension.

Il joue actuellement dans la série Netflix « The Madness ».

Domingo espère une deuxième saison de « The Madness ».

Colman Domingo, un acteur en pleine ascension

Natif de l’Ouest de Philadelphie, Colman Domingo a fait ses débuts sur scène dans la Bay Area au milieu des années 1990. Il s’est distingué dans de nombreuses productions shakespeariennes et des pièces telles que « Journey to the West« , « Desk Set » et « Fences« . Bien qu’il ait occasionnellement travaillé dans le cinéma et la télévision pendant une décennie, c’est en 2011 qu’il s’est véritablement fait remarquer à l’écran grâce à sa nomination aux Tony Awards pour sa performance dans la production de « The Scottsboro Boys » par Susan Stroman. Hollywood a alors commencé à s’intéresser à lui.

Des performances remarquées

En 2018, Domingo a véritablement éclaté au grand jour grâce à son rôle dans le superbe « If Beale Street Could Talk » de Barry Jenkins. Deux ans plus tard, il a confirmé son talent dans « Zola » de Janicza Bravo, où il a donné une interprétation magnétique et féroce du personnage du proxénète contrôlant. Depuis, l’industrie cinématographique ne cesse de lui offrir des rôles marquants.

En 2024, Domingo a déjà impressionné avec sa performance vibrante dans « Sing Sing » de Greg Kwedar et son apparition menaçante dans « Drive-Away Dolls » d’Ethan Coen et Tricia Cooke. Mais c’est avec « The Madness« , une série à succès sur Netflix, qu’il atteint de nouveaux sommets.

Un rôle marquant dans « The Madness »

« The Madness » est une nouvelle mini-série du dramaturge Stephen Belber, où Domingo joue un commentateur médiatique mêlé à une enquête de meurtre. La série, qui bénéficie d’un casting de soutien de qualité avec entre autres John Ortiz, Marsha Stephanie Blake et Gabrielle Graham, est actuellement la série la plus populaire sur Netflix. Elle a reçu des critiques généralement favorables, la plupart mettant en avant la performance de Domingo.

Dans une interview accordée à Deadline, Domingo a exprimé son désir de participer à une deuxième saison de « The Madness« , tout en soulignant qu’il ne s’attache généralement pas à un projet sur le long terme. Il espère que le public sera également en faveur de cette idée. Une chose est sûre : pour les spectateurs, avoir plus de Colman Domingo à l’écran est un cadeau de Noël inestimable.