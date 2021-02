Halo : le service de streaming Paramount+ récupère la série et annonce une diffusion pour 2022

Le groupe ViacomCBS annonce que la série télévisée Halo est encore repoussée tout en faisant désormais partie du catalogue de la plateforme SVOD Paramount+.

Produite par Showtime, la série télévisée Halo sera finalement diffusée sur Paramount+ au premier trimestre 2022. L’équipe créative de la chaine américaine, dirigée par Gary Levine et Amy Israel, continuera à travailler avec les producteurs exécutives Steven Spielberg, Darryl Frank et Justin Falvey d’Amblin Television ainsi que Steven Kane, Otto Bathurst et Toby Leslie de One Big Picture, Kyle Killen et Scott Pennington de Chapter Eleven et Kiki Wolfkill, Frank O’Connor et Bonnie Ross de 343 Industries.

‘Halo’ Live-Action TV Series Moves From Showtime to Paramount+ https://t.co/7TYE36kv4L — The Hollywood Reporter (@THR) February 24, 2021

En plein tournage à Budapest, sachant que 55 à 60% des plans avaient été réalisés avant que le COVID-19 handicape la profession, l’adaptation en série télévisée avec le comédien Pablo Schreiber mettra en scène un conflit épique du 26ème siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom d’Alliance. Celle-ci tissera des histoires personnelles profondément marquées par l’action, l’aventure et une vision de l’avenir richement imaginée.

Halo passe de Showtime à Paramount+

“La série offre l’excitation viscérale du jeu, ainsi qu’une expérience émotionnelle beaucoup plus profonde autour des Spartiates, des êtres humains qui ont obtenu leur humanité chimiquement et génétiquement“, a déclaré David Nevins, directeur de la création de CBS et PDG de Showtime Networks. “L’histoire consiste à retrouver ce qui fait d’eux des êtres humains, et c’est donc une histoire très puissante. Nous étions à la recherche d’un programme signature au-delà de la franchise Star Trek sur CBS All Access, et nous réfléchissions à ce qui pourrait être une série déterminante pour Paramount+. Halo a toujours fait l’affaire, mais en le voyant, nous avons réalisé que cela fonctionnerait.”

Halo met en vedette Schreiber dans le rôle du Master Chief, Natasha McElhone dans le rôle du Dr Halsey, créatrice brillante, contradictoire et impénétrable des super soldats spartiates, et Jen Taylor dans le rôle de Cortana, l’IA la plus avancée de l’histoire de l’humanité, et potentiellement la clé de la survie de la race humaine. Parmi les autres stars du casting, citons Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy et Danny Sapani.