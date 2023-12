Guide pour les parents : Le film Wonka est-il adapté aux enfants ?

L'adaptation du célèbre personnage de Roald Dahl par Timothée Chalamet dans le très attendu film "Wonka" de 2023 est-elle appropriée pour tous les publics ?

Le retour de la chocolaterie

L’un des films les plus attendus de 2023, Wonka, fait son entrée sur la scène cinématographique, avec Timothée Chalamet dans le rôle du fameux fabricant de chocolat créé par Roald Dahl. Contrairement aux précédents films, comme Charlie et la chocolaterie de 2005, ce dernier se concentre sur les origines du personnage de Willy Wonka.

Un film pour toute la famille ?

Compte tenu de la nature fantastique de Wonka, il pourrait être un excellent choix pour une sortie en famille. Cependant, l’histoire originale de Dahl comporte des éléments plus sombres, bien capturés par les films précédents. Le classement de Wonka diffère de celui de Willy Wonka et la chocolaterie de 1971, ce qui pourrait laisser les parents perplexes quant à l’opportunité d’emmener leurs enfants le voir.

Le classement PG de Wonka

Selon FilmRatings.com, Wonka a reçu un classement PG pour “quelques violences, un langage modéré et des éléments thématiques“. Cela ne devrait pas surprendre ceux qui connaissent le parcours sombre de la visite de Willy Wonka dans l’histoire originale. À titre indicatif, Charlie et la chocolaterie de Tim Burton a reçu une classification PG pour des raisons similaires. Toutefois, le classement de Wonka est supérieur à celui de Willy Wonka et la chocolaterie qui avait reçu une classification G.

Convient à qui ?

Chaque parent devra juger par lui-même si Wonka est le bon choix pour sa famille. En général, le film de 2023 convient aux enfants plus âgés et à ceux qui sont accompagnés de leurs parents. Le langage dans les films PG n’est généralement pas trop cru, car la plupart des films contenant des grossièretés seront classés PG-13. Les préadolescents et les adolescents devraient pouvoir regarder ce film de 2023 sans problème. Même les plus jeunes pourraient apprécier Wonka sous la surveillance de leurs parents.