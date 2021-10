Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, Rockstar Games dévoile le rendu graphique de la compilation

Les versions remasterisées de GTA III, Vice City et San Andreas s'illustrent dans une bande-annonce.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition a été été développé par Grove Street Games (Grand Theft Auto : Chinatown Wars, Grand Theft Auto III : 10th Anniversary Edition, Max Payne Mobile, Grand Theft Auto : Vice City 10th Anniversary Edition, Bully : Anniversary Edition) en utilisant Unreal Engine afin de rendre ces classiques de Rockstar Games plus vivants et immersifs que jamais : “Redécouvrez les jeux par lesquels tout a commencé avec une sensation de liberté et d’immersion sans précédent dans trois mondes vivants et animés à l’action hilarante, à l’histoire riche, aux personnages emblématiques et à la bande-son inoubliable. Cette compilation transpose les métropoles légendaires de Liberty City, Vice City et San Andreas sur les plateformes modernes grâce à des améliorations graphiques comme une meilleure résolution et une plus grande authenticité visuelle de l’environnement, mais aussi bien d’autres ajustements destinés à moderniser les trois jeux sans toutefois dénaturer leur style d’origine.”

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition et ses améliorations

La mise à jour de l’expérience du joueur rend plus facile que jamais de jouer à ces classiques de Rockstar Games avec notamment :

Une disposition des commandes comme dans GTA 5

Des contrôles améliorés pour le tir et le ciblage

Des contrôles de conduite améliorés Grand Theft Auto III – The Definitive Edition

Des roues de sélection d’armes et de stations de radio mises à jour

Des mini-cartes mises à jour avec une navigation améliorée permettant aux joueurs de définir des points de passage vers des destinations

La possibilité de redémarrer immédiatement une mission ratée

De nouveaux succès pour les membres du Rockstar Games Social Club

Visuels, graphismes et fidélité améliorés avec notamment :

Des textures en plus haute résolution, des personnages aux armes, des véhicules aux routes, et bien plus encore pour plus de détails

Un système d’éclairage entièrement repensé avec des ombres et des reflets améliorés, etc…

Des effets d’eau et de météo améliorés

Des détails améliorés dans les arbres et le feuillage

Des distances d’affichage améliorées pour offrir un nouveau niveau de profondeur et de définition

Fonctionnalités spécifiques pour les plateformes :

Prise en charge de la 4K avec des performances allant jusqu’au 60fps sur PS5 et Xbox Series X

Prise en charge du Nvidia DLSS sur PC

Zoom de la caméra via l’écran tactile, panoramiques et sélections de menu ainsi que visée au gyroscope sur Nintendo Switch

Un trailer pour Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sera disponible en version numérique à partir du 11 novembre prochain sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Nintendo eShop et le Rockstar Games Launcher (PC), ainsi qu’en version physique sur PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch à partir du 7 décembre prochain.

A noter que Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition sera inclus dans le Xbox Game Pass à partir du 11 novembre prochain et Grand Theft Auto III – The Definitive Edition sera inclus dans le PlayStation Now à partir du 7 décembre prochain.