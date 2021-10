Gran Turismo 7 : “Collector”, la passion des voitures

Si la collection de voitures a toujours fait partie de la licence de Gran Turismo, elle sera un élément important de Gran Turismo 7.

Le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, évoque les voitures du passé, du présent et du futur présentes dans Gran Turismo 7 via un carnet des développeurs qui se permet de teaser subtilement le retour du circuit Apricot Hill Raceway : “Il y a de nombreuses voitures uniques dans le monde qui sont chargées d’histoire. Je pense que le fait de collectionner ces voitures est un autre volet important de la culture automobile. GT7 propose une modélisation des véhicules à la pointe de la technologie offerte par la PS5. Mais ce qui rend GT7 spécial n’est pas seulement le niveau élevé de réalisme. C’est également le nombre phénoménal de véhicules qu’il contient. Il y a plus de 400 voitures dans le jeu. Certains des modèles les plus fascinants de l’histoire automobile seront disponibles.”

Gran Turismo 7 sortira sur PS5 et PS4 d’ici le 4 mars 2022.

Les voitures de Gran Turismo 7

Abarth

Abarth 500 2009

Alfa Romeo

Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI 1993

Alfa Romeo 4C Gr.3

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Berlinetta 1937

Alpine

Alpine A110 1972

Alpine A220 1968

Alpine Vision Gran Turismo

Alpine Vision Gran Turismo Race Mode

Aston Martin

Aston Martin DB3S CN.1 1953

Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DBR9 GT1 Race Car 2010

Aston Martin DB11 Coupe 2016

Aston Martin DP-100 Vision GT

Aston Martin V8 Vantage S 2015

Aston Martin V8 Vantage Gr.4

Aston Martin V12 Vantage Gr.3

Audi

Audi e-tron Vision Gran Turismo

Audi R8 4.2 FSI V8 Quattro 2007

Audi R8 LMS Audi Sport Team WRT 2015

Audi R8 GT3 LMS Evo 2019

Audi R18 TDI 2011

Audi R18 TDI (Audi Sport Team Joest) 2011

Audi Sport quattro S1 1987

Audi TT Coupe 3.2 V6 2003

Audi TTS Coupe 2014

Audi TT Cup 2016

Audi Vision Gran Turismo

BAC

BAC Mono 2011

BMW

BMW 3.0 CSL 1971

BMW “BMW 3.0 CSL” 1972

BMW i3 2015

BMW M3 1989

BMW M3 Sport Evolution 1989

BMW M3 GT BMW Motorsport 2011

BMW M3 2007

BMW M4 Coupe 2014

BMW M4 Gr.4

BMW M4 Safety Car

BMW M6 GT3 Endurance Model 2016

BMW M6 GT3 Sprint Model 2016

BMW McLaren F1 GTR Race Car 1997

BMW Vision Gran Turismo

BMW Z8 2001

Bugatti

Bugatti Veyron 16.4 2013

Bugatti Vision Gran Turismo Gr.1

Chaparral

Chaparral 2J 1970

Chevrolet

Chevrolet Camaro ZL1 1LE 2018

Chevrolet Corvette Stingray Concept 1959

Chevrolet Corvette (C2) Sting Ray Sport Coupe 1963

Chevrolet Corvette (C3) Stingray Convertible 1969

Chevrolet Corvette (C4) 1996

Chevrolet Corvette (C7) Stingray 2014

Chevrolet Corvette Gr.3 Race Car

Chevrolet Corvette Gr.4 Race Car

Citroen

Citroen GT by Citroen Race Car Gr.3

Citroen GT by Citroen Race Car Gr.4

Daihatsu

Daihatsu Copen 2002

DeTomaso

DeTomaso Mangusta 1967

Dodge

Dodge Super Bee 1970

Dodge Tomahawk Gr.1

Dodge Viper GTS 2002

Dodge Viper SRT-10 2003

Dodge Viper SRT GT3-R 2015

Ferrari

Ferrari 330 P4 1967

Ferrari 458 Italia 2009

Ferrari 458 Gr.4

Ferrari FXX K 2014

Ford

Ford GPW 1944

Ford GT40 Mk1 1966

Ford Mark IV Race Car 1967

Ford GT 2006

Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3

Ford GT 2017

Ford GT LM GTE 2018

Ford Mustang Boss 429 1969

Ford Mustang GT 2015

Ford Mustang Gr.3 Race Car

Ford Mustang Gr.4 Race Car

Ford Mustang Gr.B Race Car

Ford Mustang Shelby GT350R 2020

Genesis

Genesis G70 GR4

Genesis X GR3

Genesis Vision Gran Turismo

Honda

Honda Beat 1991

Honda Fit Hybrid 2014

Honda Integra DC2 Type R 1998

Honda NSX Type R 1992

Honda NSX 2017

Honda NSX Gr.3 Race Car

Honda S660 2015

Honda S800 1966

Hyundai

Hyundai Genesis Gr.3

Hyundai N2025 Vision GT

Jaguar

Jaguar E-Type Coupe 1961

Jaguar F-Type Coupe 2014

Jaguar F-Type Gr.3

Jaguar F-Type Gr.4

Jaguar Vision Gran Turismo SV 2021

Jaguar XJ13 1966

Jaguar XJR-9 1988

Lamborghini

Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce 2015

Lamborghini Diablo GT 1999

Lamborghini Huracan GT3 2015

Lamborghini Huracan Gr.4

Lamborghini Huracan LP610-4 2015

Lamborghini “Lambo V12” Vision GT 2019

Lamborghini Murcielago LP640 2009

Lancia

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 1991

Lexus

Lexus LC500 2017

Lexus RC F 2014

Lexus RC F Emil Frey Racing 2017

Lexus RC F Gr.4

Mazda

Mazda 787B 1991

Mazda Atenza Gr.4

Mazda Demio XD Touring 2015

Mazda Eunos Roadster NA 1989

Mazda LM55 Vision GT

Mazda RX-7 (FC) GT-X 1990

Mazda RX-7 (FD) Spirit R 2002

Mazda RX-Vision Concept 2016

Mazda RX-Vision GT3 Concept 2020

McLaren

McLaren 650S 2014

McLaren F1 1994

McLaren F1 GTR Kokusai Kaihatsu Racing 1995

McLaren P1 GTR 2016

McLaren Ultimate Vision GT

Mercedes

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ 2017

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+ (Color Variation) 2017

Mercedes-AMG GT3 HTP Motorsport 2016

Mercedes-AMG GT S 2015

Mercedes-AMG GT R 2017

Mercedes-AMG SLS 2011

Mercedes-AMG SLS GT3 2011

Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG 1971

Mercedes-Benz 300SL W194 1952

Mercedes-Benz 300 SL Coupe 1954

Mercedes-Benz A45 AMG 2013

Mercedes-Benz AMG Vision GT

Mercedes-Benz AMG Vision GT LH Edition

Mercedes-Benz AMG Vision GT Racing Series

Mercedes-Benz CLK LM 1998

Mercedes-Benz Sauber C9 1989

Mercedes-Benz SLR McLaren 2009

MINI

MINI Clubman VGT

Mini Cooper S 1965

MINI Cooper S 2005

Mitsubishi

Mitsubishi GTO Twin Turbo 1991

Mitsubishi Lancer Evolution V 1998

Nissan

Nissan 370Z 2008

Nissan GT-R (R35) 2017

Nissan R92CP 1992

Nissan Silvia (S13) Qs 1988

Nissan Silvia (S13) Ks Dia Selection 1991

Nissan Silvia (S15) Spec R Aero 2002

Nissan Skyline (KPGC10) GT-R 1971

Nissan Skyline (R32) GT-R 1993

Nissan Skyline (R33) GT-R V-Spec 1997

Nissan Skyline (R34) GT-R 1999

Nissan Skyline (R34) GT-R GT500 1999

Pagani

Pagani Huayra 2013

Plymouth

Plymouth XNR Ghia Roadster 1960

Peugeot

Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport 2014

Peugeot 908 HDI FAP 2010

Peugeot RCZ 2015

Peugeot RCZ Gr.4

Peugeot Vision Gran Turismo

Peugeot Vision Gran Turismo Gr.3

Porsche

Porsche 356 A/1500 GS Carrera 1956

Porsche 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster 1956

Porsche 911 930 Turbo 1981

Porsche 911 964 Carrera RS 1992

Porsche 911 993 Carrera RS 1996

Porsche 911 996 GT3 2001

Porsche 911 996 GT1 Strassenversion 1997

Porsche 911 997.2 GT3 RS 2009

Porsche 911 991 GT3 RS 2016

Porsche 911 991 RSR 2017

Porsche 917K 1970

Porsche 917 Living Legend Concept 2013

Porsche 919 Hybrid 2016

Porsche 962 C 1988

Porsche Carrera GT 2004

Porsche Cayman GT4 Clubsport 2016

Porsche Spyder Type 550/1500RS 1955

Porsche Taycan Turbo S 2019

Porsche Vision Gran Turismo

Renault

Renault R8 Gordini 1966

Renault Sport

Renault Sport Clio V6 24v 2000

Renault Sport R.S.01 GT3 2016

Ruf

Ruf CTR3 2007

Shelby

Shelby Cobra Daytona 1965

Shelby GT350 1965

Subaru

Subaru Falken Tires/Turn 14 Distribution BRZ 2017

Subaru Impreza 22B 1998

Subaru WRX Gr.B Race Car

Subaru WRX STI Gr.3 Race Car

Subaru WRX STI Gr.4 Race Car

Toyota

Toyota 86 GT 2015

Toyota 86 GT “Limited” 2016

Toyota Aqua S 2011

Toyota Corolla Levin AE86 1983

Toyota FT-1 Vision Gran Turismo Gr.3

Toyota GR 86 RZ 2021

Toyota GR Supra (A90) 2019

Toyota GR Supra (A90) Gr.4

Toyota GR Supra Racing Concept 2018

Toyota GR Yaris 2020

Toyota Sports 800 1965

Toyota Sprinter Trueno AE86 1983

Toyota Supra GT500 1997

Toyota Supra (A70) 1992

Toyota Supra RZ (A80) 1997

Toyota MR2 (W20) GT-S 1997

TVR

TVR Tuscan Speed Six 2000

Volkswagen