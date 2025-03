Gotham High : le Batman adolescent qui n’a jamais vu le jour

Une série animée mettant en scène un jeune Bruce Wayne au lycée a été abandonné avant même d’être produit.

Un Batman au lycée

En 2009, Warner Bros. a envisagé une série animée intitulée Gotham High. L’idée ? Plonger Bruce Wayne dans un lycée où il côtoierait ses futurs ennemis, déjà dotés de leurs traits iconiques. Inspirée des codes des teen dramas, la série aurait transformé Poison Ivy et Harley en pom-pom girls, Joker en bad boy et Bane en brute épaisse. Ce concept absurde n’a jamais dépassé le stade du pitch. Le projet semblait également jouer sur le côté comique, avec un ton volontairement décalé par rapport à l’univers sombre habituel de Batman. Cependant, malgré son côté irrévérencieux, l’idée d’un Batman adolescent au lycée n’a pas trouvé d’écho au sein de Warner Bros.

Une idée similaire à Batman Beyond

Ce n’était pas la première tentative d’un Batman adolescent. Dans les années 90, un projet similaire avait vu le jour pour capitaliser sur le succès de Buffy contre les vampires. Ce projet a finalement donné naissance à Batman Beyond, une série futuriste où un Bruce Wayne vieillissant entraîne un jeune successeur. Gotham High, en revanche, optait pour une relecture plus légère et humoristique. Contrairement à Batman Beyond, qui avait une forte dimension cyberpunk et tragique, Gotham High aurait été une approche plus ludique du mythe de Batman, avec des situations souvent absurdes. Ce contraste de tonalité montre combien l’univers de Batman peut s’adapter à différents formats et genres.

Une seconde vie en bande dessinée

Bien que la série animée n’ait jamais vu le jour, Gotham High a ressurgi en 2020 sous forme de roman graphique écrit par Melissa de la Cruz et illustré par Thomas Pitilli. Cette version adopte un ton plus dramatique, mettant en scène Bruce Wayne, Selina Kyle et Jack Napier (le futur Joker) dans un triangle amoureux. Il est difficile de dire si ce projet s’inspire directement du pitch original. Toutefois, le roman graphique a offert une relecture plus sérieuse de la dynamique entre les personnages, avec un ton plus mature et une exploration des relations humaines. Ce changement de format a permis à l’histoire de gagner en profondeur, tout en restant fidèle à l’idée de base d’un Batman adolescent.

Un Batman entouré de ses ennemis

L’idée d’un Bruce Wayne évoluant aux côtés de ses futurs ennemis a également été explorée ailleurs. La série Gotham (2014-2019) mettait en scène un jeune Bruce entouré de figures emblématiques comme le Pingouin ou Nygma. Récemment, la BD Absolute Batman de Scott Snyder a radicalement transformé l’histoire en faisant de Bruce un ami d’enfance de ses futurs adversaires. Une preuve que Batman reste un personnage malléable, capable de se réinventer sans cesse. Dans Absolute Batman, l’accent est mis sur les relations de proximité entre Bruce et ses ennemis, illustrant un Gotham plus intime et plus humain. Cette approche a permis de remettre en question la dynamique classique entre le héros et ses vilains, apportant une nouvelle complexité aux personnages.