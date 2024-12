Une trilogie cinématographique pourrait enfin adapter l’épopée majeure de Batman

La célèbre trame narrative de Batman pourrait enfin être adaptée au cinéma sous la forme d'une trilogie palpitante.

Tl;dr Warner Bros. développe une trilogie animée basée sur le scénario Knightfall de Batman.

Le projet reste incertain en raison des changements récents au sein de la direction des DC Studios.

La trilogie Knightfall pourrait s’inscrire dans la catégorie Elseworlds de DC, en dehors de la continuité principale.

Une trilogie animée Knightfall en préparation

Un des scénarios les plus emblématiques de Batman pourrait faire son apparition sur nos écrans. Selon de récents documents déposés, Warner Bros. Animation serait en train de développer une trilogie animée basée sur le récit Knightfall. Cependant, son avenir reste incertain en raison de l’évolution constante des projets DC. Jeff Wamester, vétéran de l’animation DC, est pressenti pour réaliser le premier volet de cette trilogie, Batman: Knightfall: Part 1. Wamester a auparavant dirigé le projet d’animation Crisis on Infinite Earths.

Le scénario original

Publié pour la première fois en avril 1993, le scénario original de Knightfall se divise en trois parties : Knightfall, Knightquest et Knightsend. Il est surtout connu pour avoir mis en scène une des défaites les plus dévastatrices et emblématiques de Batman. L’histoire suit le parcours de Bane qui parvient à briser le dos du Chevalier Noir, laissant ainsi Jean-Paul Valley, alias Azrael, endosser le manteau de Batman. Les méthodes brutales de Valley et sa défaite ultime face à Bane forcent finalement Bruce Wayne à reprendre le flambeau, avec l’aide de Robin et Nightwing.

Un avenir incertain

Malgré l’annonce d’une date de sortie pour 2024 et une durée d’une heure, ces informations semblent être des entrées provisoires. Le statut du projet reste flou, notamment en raison des changements récents à la tête des DC Studios, sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Cette incertitude découle de la volonté actuelle de DC de mettre en place son nouvel univers unifié. Comme l’a déclaré Butch Lukic, producteur exécutif de Tomorrowverse, à ComicBookMovie : « Évidemment, l’univers DC de James Gunn est ce qui compte le plus en ce moment ».

La possible réalisation de ce projet intervient à un moment intéressant, compte tenu du programme actuel des DC Studios et de l’avancement des projets déjà annoncés. Gunn a clairement indiqué que la qualité du scénario est cruciale pour la progression de ces projets, ce qui a conduit certains fans à se demander si ce projet verra le jour. « Tant que nous n’aurons pas un scénario qui me satisfait totalement, ce film ne sera pas réalisé », a affirmé Gunn.

Malgré ces préoccupations, Warner Bros. sort généralement 2 à 4 longs métrages d’animation par an, ce qui laisse penser qu’il y a toujours un public pour ces projets. La trilogie Knightfall pourrait potentiellement s’intégrer dans la catégorie Elseworlds de DC, qui permet de raconter des histoires en dehors de la continuité principale, à l’image de la franchise The Batman. Toutefois, sans annonce lors du Comic-Con de San Diego de cette année – où les futurs projets d’animation sont généralement révélés – les fans devraient modérer leurs attentes. Le projet pourrait connaître un sort similaire à d’autres propriétés de Warner Bros. Discovery, qui ont été transformées en pertes fiscales lors de la récente restructuration de l’entreprise.