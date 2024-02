GoPro lance une application de montage pour Mac et un abonnement Premium+ haut de gamme

Une application Quik Desktop pour Windows devrait faire son apparition plus tard cette année.

Tl;dr GoPro retourne aux plateformes de bureau avec Quik pour Mac.

Quik devrait inclure tous les outils clés de l’application mobile.

L’abonnement GoPro Premium donne accès gratuit à Quik.

Un nouvel abonnement Premium+ offrira des fonctionnalités supplémentaires.

Révolution dans l’édition vidéo : GoPro réintroduit sa présence sur ordinateur

GoPro, le géant de la caméra d’action, vise à recapturer les amateurs d’édition sur ordinateur en dévoilant une nouvelle application d’édition pour Mac : Quik. Descendant du célèbre GoPro Studio et du Player + ReelSteady, cette dernière a vu le jour suite à l’acquisition en 2016 de Replay et Splice par la marque.

Quik : un outil polyvalent et puissant

Basé sur son homologue mobile, Quik se pose comme un outil éditorial polyvalent. Il offrira aux utilisateurs une expérience d’édition fluide et harmonieuse, leur permettant de commencer le processus sur l’application mobile et de le terminer sur leur Mac, ou vice-versa. Parmi les caractéristiques de ce nouvel outil, on retrouve un synchroniseur de beats, capable d’ajuster votre montage au rythme de la musique, ainsi qu’une fonction d’édition auto-highlight.

GoPro Premium et Premium+ : des avantages séduisants pour les abonnés

Les non-utilisateurs de GoPro devront s’acquitter de 10$ par an pour utiliser l’application Quik, mais les abonnés aux autres formules de GoPro bénéficieront, pour leur part, d’un accès à Quik sans coût supplémentaire. Par ailleurs, GoPro change le nom de son abonnement “GoPro Subscription” pour le baptiser “GoPro Premium”. Ce changement va de pair avec l’introduction d’une formule “Premium+” permettant notamment de bénéficier de l’HyperSmooth Pro et jusqu’à 500 Go de stockage cloud pour les images prises avec des caméras autres que GoPro.