Google travaille sur une fonctionnalité de partage de fichiers entre vos propres appareils

Google travaille sur une fonctionnalité de partage entre ses propres appareils. Self Share serait très similaire à AirDrop.

Si vous voulez partager un fichier de l’un de vos appareils à un autre et que vous êtes dans l’écosystème Apple, c’est très simple, il suffit d’utiliser AirDrop depuis votre iPhone ou iPad vers votre Mac et vice versa. Sur les plates-formes de Google comme Android ou Chrome OS, l’opération est un peu plus délicate dans la mesure où il faut envoyer le fichier dans le cloud, se l’envoyer par email ou connecter directement l’appareil sur son PC. Mais ceci pourrait changer bientôt.

Google travaille sur une fonctionnalité de partage entre ses propres appareils

Google a, par le passé, tenté de créer sa propre version de AirDrop, une solution baptisée Nearby Share, mais celle-ci ne fonctionne pas comme AirDrop, et la firme de Mountain View entend bien changer tout cela. Si l’on en croit une découverte dans Chrome Gerrit, il semblerait que Google travaille actuellement sur une mise à jour conséquente de Nearby Share qui verrait même cette fonctionnalité s’étoffer avec l’apparition d’une fonction baptisée “Self Share”.

Self Share serait donc très similaire à AirDrop

Et comme son nom l’indique, l’objectif est de rendre plus facile aux utilisateurs le partage de fichiers entre leurs propres appareils. Cela signifie que si vous travaillez sur un appareil comme un Chromebook, vous pourrez utiliser cette fonction Self Share pour envoyer un fichier du Chromebook sur votre smartphone Android. Cette fonction fera partie de Nearby Share et devrait être disponible dans le menu Nearby Share avec l’option qui apparaîtrait sous la mention “Envoyer vers vos appareils”.

Impossible à ce stade de savoir quand cette fonctionnalité sera disponible à tous les utilisateurs, mais dans la mesure où elle est actuellement dans Chrome Gerrit, la prochaine étape sera son intégration dans Chrome Canary avant une disponibilité au grand public. Encore un peu de patience !