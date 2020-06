Google Stadia : Strauss Zelnick de Take-Two Interactive tacle la plateforme cloud gaming

Le PDG de la maison-mère de Rockstar Games et 2K Games se dit très déçu de Google Stadia, le service qui devait révolutionner le monde du jeu vidéo.

L’homme fort de la société américaine Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a affirmé que Google a vendu du vent concernant sa technologie cloud gaming pour Stadia et n’a pas semblé élargir le marché comme il l’avait espéré lors d’un discours à la Bernstein Annual Strategic Decisions Conference : “La technologie du streaming est à nos portes. Le lancement de Stadia a été lent. Je pense qu’il y a eu des promesses excessives sur ce que la technologie pouvait apporter et une certaine déception des consommateurs en conséquence. Chaque fois que vous élargissez la distribution, vous élargissez potentiellement votre public. C’est pourquoi nous avons soutenu la sortie de Stadia avec trois titres au départ et nous continuerons à soutenir des services de streaming de haute qualité tant que le modèle commercial aura du sens. Avec le temps, je pense que le streaming fonctionnera… La conviction que le streaming allait être transformateur était basée sur le fait qu’il y avait beaucoup de gens qui s’intéressaient vraiment au divertissement interactif, qui voulaient vraiment payer pour cela, mais qui ne voulaient tout simplement pas avoir de console. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas.”

Take-Two Interactive pourrait ne plus alimenter le catalogue de Google Stadia

La plupart de ses commentaires ont porté sur l’aspect commercial. Zelnick s’est montré critique sur ce point semblant suggérer qu’il n’a pas de plans immédiats pour Google Stadia et soulignant qu’il n’était pas le “game changer” qu’il était censé être. Il a également souligné que les modèles d’abonnement et le streaming sont deux choses différentes qui ne se connectent pas nécessairement – vous pouvez avoir un modèle d’abonnement sans streaming, comme dans le Xbox Game Pass, ou en streaming sans abonnement, comme Stadia.