Google Stadia : les studios Harmonix, Uppercut Games et Supermassive Games vont développer des exclusivités

Le géant américain Google annonce un partenariat avec Harmonix, Uppercut Games et Supermassive Games pour la création de trois nouvelles licences destinées à la plateforme cloud gaming Stadia.

Harmonix (Rock Band, Dance Central, Fuser), Uppercut Games (City of Brass, Submerged, Danger Dodgers – Endless End Of The World) et Supermassive Games (Until Dawn, Bravo Team, The Dark Pictures Anthology) vont créer de nouveaux jeux pour Google Stadia.

Stadia : Harmonix va collaborer avec Google

Steve Janiak, PDG d’Harmonix : “Chez Harmonix, nous recherchons constamment de nouvelles façons de marier le jeu musical avec les dernières technologies, qu’il s’agisse d’un contrôleur de guitare, de la réalité virtuelle ou d’une technologie de pointe pour le mixage de la musique. Notre partenariat avec Stadia et sa technologie révolutionnaire nous donne l’occasion de faire ce que nous faisons le mieux, à savoir offrir des expériences de jeu qui définissent le genre et qui sont ancrées dans certaines des meilleures musiques de notre époque. Notre équipe était très enthousiaste à l’idée de se mettre au travail. Chaque fois que notre équipe se met au travail sur une nouvelle plateforme, elle est impatiente de découvrir le nouveau gameplay qu’elle peut inventer. Comment pouvons-nous faire avancer le jeu musical ? La puissance et l’accessibilité offertes par Google Stadia, combinées aux fonctions améliorées de Stadia et au soutien de Google, ont permis à notre équipe de développer quelque chose de complètement nouveau et unique. C’est motivant de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Stadia pour mettre au point de nouvelles fonctionnalités. Il y a beaucoup d’enthousiasme et d’énergie pour créer une plateforme qui donne la priorité à ce que les joueurs veulent et notre équipe de production a travaillé dur pour s’assurer que nous obtenons ce dont nous avons besoin pour profiter pleinement de ces fonctionnalités exclusives à Stadia.”

Stadia : Supermasive Games va collaborer avec Google

Pete Samuels, PDG de Supermassive Games : “Nos équipes créent des jeux qui mélangent des récits puissants avec des valeurs de production cinématographique. La combinaison de ces éléments est la clé de ce que nous faisons. Nous avons toujours eu la passion d’explorer les avantages des nouvelles technologies et des nouvelles plateformes, et les caractéristiques de Stadia renforcent vraiment ce que nous considérons comme les valeurs de nos jeux. Nos jeux sont conçus pour être joués par n’importe qui et nous aimons l’accessibilité de la plateforme Stadia. La faible barrière à l’entrée et la possibilité de jouer sur plusieurs appareils permettent aux joueurs de s’immerger rapidement dans nos jeux. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à propos de ce partenariat. L’équipe aime Google Stadia. C’est une plateforme puissante et flexible qui apporte vraiment quelque chose de différent sur le marché. Dans les jeux, chaque décision prise par un joueur est vraiment importante. Nous sommes donc particulièrement enthousiasmés par le soutien que Stadia apporte aux créateurs de contenu et à leurs spectateurs. La puissance de la plateforme est également impressionnante, et elle nous a donné l’opportunité de vraiment repousser les limites de la performance des acteurs numériques, en utilisant des approches de pointe et, encore une fois, la technologie. L’équipe de Stadia a été d’une aide et d’un soutien incroyables tout au long de la crise, et plus particulièrement pendant la pandémie mondiale actuelle. Lorsque l’équipe nous a contactés pour une éventuelle collaboration, c’était en partie parce qu’elle avait reconnu que notre style de narration conviendrait parfaitement à Stadia. Nous avons des objectifs communs très clairs, que la plateforme et le jeu se renforcent mutuellement, ce qui est parfait pour toutes les personnes impliquées.”

Stadia : Uppercut Games va collaborer avec Google

Gary Keegan, PDG de Uppercut Games : “C’est vrai, nous travaillons sur un jeu exclusif pour Stadia.“