Google retire la fonctionnalité “en cache” de sa recherche web

Google annonce que la fonctionnalité de sauvegarde d'une capture d'écran d'une page web n'est plus nécessaire.

Tl;dr Google se sépare de la fonction “En cache” de Google Search.

Initialement, cette fonction permettait un accès stable aux pages web.

Elle est aujourd’hui utilisée pour vérifier la validité des sites ou leurs mises à jour.

Google envisage d’intégrer à l’avenir des liens vers Internet Archive.

Google dit au revoir à une fonction emblématique

La fonction “En cache” de Google Search, vieillissante, mais très utilisée, est mise à la retraite, a déclaré le responsable des relations de recherche de Google dans un article offrant une perspective historique. Son existence remonte aux premiers jours d’internet, où “vous ne pouviez souvent pas compter sur le chargement d’une page”, comme l’a expliqué Danny Sullivan de Google.

Une fonctionnalité aux multiples usages

De nos jours, cette fonction est bien plus qu’un simple outil d’archivage. Elle est précieuse pour de nombreux utilisateurs qui s’appuient sur elle pour vérifier la validité d’un site, chercher des erreurs sur leurs pages ou même s’informer des récentes modifications d’un site web. Par exemple, les professionnels de l’information s’en servent souvent pour constater si des informations ont été ajoutées ou retirées sur un site web. Parfois, un “cache” peut permettre de consulter un site bloqué dans votre région.

Un menu élargi, une fonction disparue

Auparavant, un clic sur le menu à trois points à côté d’un résultat ouvrait une fenêtre “à propos de ce résultat” avec le fameux bouton “Cache” en bas à droite. Désormais, ce même clic ouvre un menu beaucoup plus étoffé, dévoilant la page “à propos du site”, une description Wikipedia, les paramètres de confidentialité et bien plus. En revanche, le bouton “cache” a tout simplement disparu.

Une évolution non sans controverses

Les réactions devant ce changement ne sont pas des plus positives. Un utilisateur SEO (Search Engine Optimization) a critiqué ce choix en disant : “pourquoi supprimer une fonction si utile pour le SEO ?”. Malgré les contestations, Sullivan a fait valoir que Google envisage d’ajouter des liens vers Internet Archive pour remplacer le bouton “cache”, mais sans promettre de réalisation de ce projet.