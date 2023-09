Google promet 10 ans de mises à jour automatiques pour les nouveaux Chromebook. La firme de Mountain View va plus loin pour rendre ces machines plus attrayantes sur la durée.

Google a dévoilé plusieurs de ses plans pour rendre les machines Chromebook plus attrayantes au grand public. Le plus d’entre eux intéressant est certainement que les appareils fabriqués en 2021 ou après auront droit à des mises à jour automatiques régulières pendant 10 ans. Cela vaut aussi pour les modèles lancés en 2019 et 2020, d’après un communiqué transmis à Android Police.

La firme de Mountain View propose des mises à jour de sécurité pour ChromeOS toutes les 3 ou 4 semaines ; cette dernière annonce signifie que tous les nouveaux modèles auront droit à ces mises à jour pendant une décennie. Cette règle prendra effet en 2024 et le compte à rebours de 10 ans est basé sur l’année du modèle de l’appareil et non l’année à laquelle la machine a été achetée. Google a aussi confirmé qu’il travaillait avec ses partenaires fabricants de Chromebook pour s’engager à utiliser davantage de matériaux recyclés. L’objectif sera, dans le même temps, de rendre ces appareils plus efficients.

Par ailleurs, l’entreprise prend aussi des mesures pour faire des Chromebook des machines plus faciles à réparer, ce qui devrait encore allonger leur longévité. Bien qu’une décennie de prise en charge logicielle soit effectivement une bonne chose, il est important de préciser que les Chromebook ont déjà droit à un maximum de huit ans de mises à jour logicielles. Une fois qu’un Chromebook a atteint la fin de son cycle de vie, Google aidera aussi les propriétaires – qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou de grandes organisations – à trouver la bonne option de recyclage pour se débarrasser comme il se doit de la machine.

En plus de cette promesse de 10 ans de mises à jour logicielles, Google a aussi confirmé qu’il allait prendre des mesures pour que les futurs Chromebook soient plus durables. Pour commencer, l’entreprise va déployer un certain nombre de mises à jour logicielles pour activer des fonctionnalités comme un processus de recharge amélioré, capable de s’adapter et plus efficient, ainsi qu’un nouveau mode d’économie d’énergie qui viendra désactiver des processus énergivores pour préserver l’autonomie de la machine.

Au-delà du développement produit, Google prend aussi des mesures globales pour s’assurer d’un traitement responsable des vieux Chromebook. Les entreprises et organisations devraient avoir moins de difficultés pour revendre leurs Chromebook via des revendeurs dédiés qui récupèreront et vendront ces machines de manière fiable. Pour les particuliers, Google proposera des points de collecte dédiés sur Google Maps, simplifiant ainsi le processus lorsque le moment de se débarrasser d’un vieil appareil est venu. Avec tout cela, Google cherche à réduire de manière significative les coûts de propriété pour les utilisateurs, tout en renforçant l’attrait global de ces machines dans leur ensemble.