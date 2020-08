Google Play Music va commencer à disparaître en septembre

Google propose de très nombreux services. Le géant américain est évidemment aussi présent sur le marché du streaming musical, avec Google Play Music notamment. Malheureusement, ce dernier s'apprête à disparaître du paysage. Et ce à partir du mois prochain.

Cela fait longtemps que l’on sait le service voué à disparaître mais cette fois, c’est la bonne. Google est prêt à mettre fin à son service Google Play Musique pour ne garder que YouTube Music. Les procédures d’arrêt débuteront en septembre en Australie et en Nouvelle-Zélande et l’application cessera de fonctionner en octobre dans le reste du monde. À ce moment-là, vous ne pourrez plus profiter de votre musique depuis l’application ni même depuis le web.

Google amorce la fermeture de Google Play Musique

Cela étant dit, bien que l’arrêt soit prévu pour octobre, les utilisateurs auront jusqu’à décembre de cette année pour transférer leur musique et leurs données. Deux solutions : un transfert vers YouTube Music ou une récupération manuelle via l’outil Google Takeout. Google propose un outil de transfert pour passer de Play Musique à YouTube Music depuis mai dernier. Celui-ci fonctionnera jusqu’en décembre. Celui-ci prend en charge tout que vous avez pu uploader vers Play Musique, tout ce que vous y avez acheté, les playlists que vous avez créées, les chansons que vous avez enregistrées dans votre bibliothèque et les données de vos habitudes. Après décembre, toutes ces données seront effacées.

Et avec elle, c’est toute la musique qui disparaît du Play Store

Outre la fermeture du service de streaming audio Play Musique, Google va aussi supprimer toute la musique du Play Store. Autrement dit, Google n’aura plus d’endroit dédié pour acheter de la musique, comme ce que proposent actuellement Apple avec l’iTunes Store et Amazon avec sa propre plate-forme. Si vous aimez acheter votre musique, vous ne pourrez donc plus le faire chez Google. Il vous faudra passer par un tiers et l’envoyer sur YouTube Music. Le store de musique fermera quant à lui ses portes “fin août”.

Et malheureusement, Google n’a pas communiqué de dates précises pour ces modifications. Vous avez donc tout intérêt à ne pas perdre de temps pour récupérer vos données et vos fichiers et les transférer sur YouTube Music si le cœur vous en dit. Assurez-vous en tous les cas de ne pas les perdre définitivement. Tout particulièrement si vous utilisiez la fonctionnalité d’upload de Google Play Musique pour profiter de toute la musique que vous avez achetée ces dernières années.