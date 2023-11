Google Pixel 8 : vous pouvez désormais supprimer les bruits d'arrière-plan de vos vidéos. Merci la "magie" de l'intelligence artificielle.

Les smartphones et leurs excellentes caméras en font des appareils tout désignés pour appuyer sur le bouton Enregistrer chaque fois que vous voulez immortaliser et partager un moment avec d’autres. Mais il est toujours frustrant de lancer la vidéo et de n’entendre rien d’autre que les bruits en arrière-plan plutôt que les sons qui sont vraiment importants. C’est un problème que Google tente de résoudre avec son “Audio Magic Eraser“, une nouvelle fonctionnalité exclusive aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui applique la “magie” de la gomme magique à l’audio de vos vidéos.

Audio Magic Eraser utilise l’intelligence artificielle pour extraire les différents sons sur des pistes séparées que vous pouvez alors ajuster à volonté. Vous pouvez ainsi rapidement réduire le bruit du vent ou celui du trafic pour permettre de mieux entendre la prestation du musicien que vous vouliez enregistrer à la base.

Pour commencer, ouvrez Google Photos sur votre Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, ensuite sélectionnez une vidéo à éditer. Tapotez sur le bouton dédié “Éditer” et choisissez la nouvelle option “Audio”. Tapotez alors sur “Audio Eraser”. Après un écran d’introduction, Google Photos va traiter votre vidéo et séparer les pistes audio.

Par exemple, si dans votre vidéo, vous avez le bruit des voitures, des gens qui parlent et de la musique, Audio Eraser permet d’avoir trois pistes distinctes “Bruit”, “Paroles” et “Musique”. Vous pouvez alors tapoter sur ces pistes pour contrôler le volume de chacune. “Bruit”, par exemple, peut être diminué pour atténuer cet arrière-plan de voitures. “Musique” peut aussi être baissée si vous voulez privilégier “Paroles”, ou inversement. Chaque filtre vous montre aussi où, dans la vidéo, ces sons sont vraiment joués, pour pouvoir visualiser rapidement de quoi il est question et ajuster en fonction.

Vous n’êtes pas non plus nécessairement obligé(e) d’ajuster ces options vous-même. Tapotez sur “Auto” et Google Photos tentera d’équilibrer ces différentes pistes audio pour proposer la meilleure expérience sonore possible. Si vous n’êtes pas satisfait(e), vous pouvez toujours ajuster manuellement.

Lorsque le résultat vous plait, tapotez sur “Enregistrer la copie” pour exporter votre nouvelle vidéo. La vidéo originelle existe toujours, vous pourrez ainsi toujours y retourner en cas de besoin.