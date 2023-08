Google intègre les caméras Nest d'intérieur première génération à son application Home. Les modèles pour l'extérieur devraient y avoir droit sous peu.

Pendant sa conférence annuelle I/O dédiée aux développeurs organisée il y a quelques mois, Google déclarait qu’il travaillait à donner aux utilisateurs la possibilité de faire passer leurs appareils Nest Cam Indoor et Nest Cam Outdoor de l’ancienne app Nest vers la nouvelle app Home. Le moment est aujourd’hui venu, pour les caméras d’intérieur tout du moins.

En effet, la firme de Mountain View vient de commencer le déploiement de la fonctionnalité permettant de gérer ce modèle de caméra via l’aperçu public de l’application Home. Comme à l’accoutumée, il faudra patienter jusqu’à plusieurs semaines avant que l’opération ne soit achevée et que tout le monde puisse y avoir droit. Autrement dit, si vous n’avez pas encore la fonction en question, patience.

Les caméras Nest avaient leur propre application de contrôle et de visionnage avant que l’entreprise ne soit rachetée par Google. Avec le temps, le géant américain a ajouté la compatibilité pour tous ses produits dédiés à la domotique dans son app Home, mais les utilisateurs qui avaient d’anciennes caméras Nest devaient continuer d’utiliser l’application originale pour pouvoir gérer leurs appareils. Avec cette mise à jour, si tant est que la version Preview publique soit activée, ils pourront accéder à leurs Nest Cam Indoor première génération directement via l’app Home et profiter d’une expérience largement améliorée. Ils pourront aussi ajouter la caméra à l’onglet Favoris, pour pouvoir visionner le flux vidéo dès qu’ils ouvrent l’app, par exemple.

Les modèles pour l’extérieur devraient y avoir droit sous peu

Lorsque Google avait annoncé cette fonctionnalité d’intégration des anciens modèles Nest Cam dans l’app Home, la firme de Mountain View indiquait par ailleurs que le transfert prend environ 10 minutes. Après cela, l’ancienne application n’est plus nécessaire pour visionner les données et les vidéos, et c’est toute l’expérience dans son ensemble qui s’améliore grandement.