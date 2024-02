Google étend sa fonction “Patienter pour moi” du Pixel à d’autres téléphones et ordinateurs via Search

Cet outil vous permet de passer des appels et de gérer aisément les menus ennuyeux.

Tl;dr Google teste une nouvelle fonctionnalité, “Talk to a Live Representative”.

Elle appelle les entreprises pour vous et attend qu’un humain décroche.

La fonctionnalité va plus loin que l’outil “Patienter pour moi” des téléphones Pixel.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible en version expérimentale.

Google, toujours plus près de ses utilisateurs

Avez-vous déjà été agacé par l’attente interminable lorsque vous appelez un service client ? Google pourrait avoir la solution avec une nouvelle fonctionnalité en test, baptisée “Parler à un représentant”. Cet outil, actuellement en version expérimentale, a pour but de vous simplifier la vie en agissant en votre nom pour appeler les entreprises et attendre qu’un véritable représentant décroche.

Un outil polyvalent et accessible

Plus qu’une amélioration, “Parler à un représentant” pourrait s’avérer être un véritable bond en avant par rapport à l’outil “Patienter pour moi”, réservé aux utilisateurs de téléphones Pixel depuis 2020. En effet, non seulement cette nouvelle fonctionnalité peut initier l’appel, mais elle est également accessible sur la plupart des téléphones et ordinateurs.

Voici comment elle fonctionne : lorsque vous recherchez des numéros de service client, une indication “parler à un représentant en direct” apparaîtra. En cliquant dessus, un questionnaire se lancera pour déterminer l’objectif de l’appel. Votre numéro sera demandé et vous recevrez des notifications par SMS indiquant l’état de l’attente.

Une exclusivité pour les résidents américains… pour l’instant

Néanmoins, il convient de noter que “Parler à un représentant” a ses limites. En tant que fonctionnalité expérimentale, elle peut être sujette à des bugs et n’est pas compatible avec tous les services clients. Selon une liste obtenue par 9to5Google, elle est actuellement principalement indiquée pour les compagnies aériennes, les entreprises de télécommunication, les grands magasins, les assureurs et les transporteurs de courrier.

Pour les résidents américains qui sont des utilisateurs de Search Lab, l’outil est disponible sur l’application Google pour Android, iOS et via le navigateur Chrome. Google n’a pas encore annoncé quand cette fonctionnalité serait déployée à plus grande échelle.