Google cherche un nouveau talent pour diriger son équipe web3

Google cherche un directeur marketing pour son équipe web3. Google Cloud semble embrayer clairement dans ce domaine.

Suite à la création d’une équipe dédiée au web3 au sein de la structure Google Cloud le 6 mai dernier, le géant de la tech Google part à la recherche d’une nouvelle tête bien faite pour diriger, à temps plein, sa stratégie marketing monde web3.

Comme on peut le voir sur l’offre d’emploi, la division Google Cloud a ouvert un tout poste “Directeur marketing produit” qui aura pour mission d’éveiller les consciences quant aux initiatives web3 de Google Cloud ainsi que de façonner la demande utilisateur pour toutes les offres relatives à ce domaine.

Dans un email partagé avec les employés juste avant le lancement de l’équipe web3, le vice-président de Google Cloud, Amit Zavery, partageait sa vision pour faire de Google Cloud le premier choix pour les développeurs en ce qui concerne le web3 : “Bien que le monde ne soit qu’au début du web3, c’est un marché qui montre déjà un potentiel phénoménal et de nombreux clients nous demandent d’augmenter notre prise en charge du web3 et des technologies liées à la crypto.”

Parmi les principales responsabilités pour le poste en question, outre la direction des initiatives marketing, on trouve la création de projets annuels pour le web3 et le pilotage de la sensibilisation sur différents segments du public pour le web3.

Le poste est limité à New York, San Francisco, Seattle et Sunnyvale. Google est connu pour créer, et tuer, de nombreuses initiatives maison, si l’on peut dire, mais cette fois, il s’agit de la première tentative de la firme de Mountain View dans le web3.

Dans un échange avec Cointelegraph durant le World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022, le fondateur de Polkadot (DOT) Gavin Wood évoquait l’évolution du web3. Selon lui, les applications web3 n’ont pas besoin d’évoluer au-delà de leur utilisation actuelle : “Je ne pense pas que le web3 ait besoin d’évoluer, vraiment, beaucoup de ce qu’il est, mais peut-être qu’il le fera dans le futur.” Gavin Wood expliquait aussi comment le web3 a fait glisser les débats au-delà du Bitcoin (BTC), des smart contracts et de la finance décentralisée (DeFi) pour toucher toutes les technologies sous-jacentes qui alimentent le monde de la crypto.