Google Authenticator sur iOS désormais compatible avec Touch ID et Face ID

L'application Google Authenticator sur iOS devient compatible avec Face ID et Touch ID. Un moyen supplémentaire de protéger vos codes 2FA.

Pour protéger ses données personnelles comme il se doit, la solution la plus efficace à l’heure actuelle est d’utiliser la double authentification (2FA). Une technique qui requiert d’utiliser d’un système tiers comme couche de protection supplémentaire au traditionnel mot de passe. Cela peut être Google Authenticator. Cette application vient d’être mise à jour sur iOS pour devenir compatible avec Touch ID et Face ID.

L’app Google Authenticator devient compatible avec Face ID et Touch ID

Des applications comme Google Authenticator vous permettent de générer des codes 2FA qui viennent améliorer la protection de vos comptes en ligne. Cela signifie que, en plus de votre mot de passe, vous ajoutez un code généré de manière unique et temporaire, pour bien vérifier que vous êtes celui ou celle que vous prétendez. Ainsi, dans l’éventualité où votre mot de passe aurait été volé, un hacker ne pourrait pas se connecter à votre compte.

Pour des codes 2FA encore mieux protégés

Et si ledit hacker avait entre ses mains votre smartphone ? Si vous utilisez l’application Google Authenticator, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que la dernière mise à jour de la version iOS vient ajouter la prise en charge de Face ID et Touch ID. Désormais, vous pouvez donc configurer l’app pour que les codes 2FA ne vous soient affichés qu’une fois que vous vous êtes authentifié(e) via la reconnaissance faciale ou d’empreinte digitale.

Les utilisateurs peuvent aussi définir le délai cette protection. Par exemple, s’ils veulent avoir le choix de demander l’authentification à chaque fois qu’ils veulent un code ou toutes les 10 secondes, toutes les minutes ou toutes les 10 minutes, ils peuvent le faire. L’idée est la suivante : si vous savez que vous allez utiliser l’application plusieurs fois en un temps très court, ne pas avoir à vous authentifier à chaque fois vous fera gagner du temps.

La version concernée de Google Authenticator pour iOS devrait déjà être déployée sur l’App Store. Vous devriez donc pouvoir procéder à la mise à jour. Si ce n’est pas déjà fait, vérifiez la présence de la version 3.2.0 et installez-la. Une fois ceci fait, vous pourrez profiter de cette nouveauté.