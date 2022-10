Google aurait annulé une suite pour Death Stranding exclusive à Stadia

Google aurait annulé une suite à Death Stranding qui aurait été une exclusivité de la plateforme.

L’un des problèmes majeurs contre Stadia fut le fait que Google n’a pas pu s’offrir de grosses exclusivités pour son service de cloud gaming qui fermera ses portes en janvier. Les joueurs pouvaient jouer à Read Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 ou Destiny 2, certes, mais tous ces jeux sont disponibles sur d’autres plateformes. Et il semblerait que Google ait lui-même saboté ses chances d’avoir un gros titre exclusif.

Selon 9to5Google, à un moment donné, Hideo Kojima travaillait sur une suite exclusive à Stadia pour son jeu Death Stranding, qui avait été lancé sur PlayStation en 2019 avant d’arriver sur PC. Death Stranding dispose de certains éléments multijoueurs asynchrones. Les autres joueurs peuvent utiliser des échelles, des routes et autres items que vous placez dans le monde, par exemple. Cette suite devait cependant être un jeu solo, ce qui serait la raison de l’annulation du projet par Google.

Selon le rapport, Google aurait abandonné l’idée de ce jeu, lequel était décrit comme un jeu d’horreur épisode, après avoir vu les premières maquettes en 2020. Le vice-président et directeur général de Stadia, Phil Harrison, aurait pris la décision. Dans une interview de mai 2020, Hideo Kojima déclarait que l’un de ses projets avait été récemment annulé. Google aurait abandonné ce projet, convaincu qu’il n’y avait plus de place sur le marché pour des jeux solo.

Le manque de grosses exclusivités est loin d’être le seul problème pouvant expliquer la chute de Stadia. un business modèle contestable et une sortie assez précipitée n’ont pas aidé, tout comme la réputation de Google de tuer sans remord ses propres produits. Même si Stadia reposait sur d’excellentes technologies et avait des fans passionnés, la plateforme n’a jamais décollé autant que Google l’espérait. Stadia fermera ses portes le 18 janvier et remboursera le matériel et les achats (excepté les abonnements Pro). Ubisoft travaille de son côté sur un outil pour permettre aux joueurs qui ont acheté ses jeux sur Stadia d’en profiter sur PC.

Nul ne sait, par contre, si Google a l’intention de rembourser les studios pour certains frais engagés. L’incertitude plane aussi quant à la préservation de certains jeux indépendants qui, eux, ne sont disponibles nulle part ailleurs. Certains aimeraient aussi que Google débloque les fonctionnalités de la manette Bluetooth Stadia pour qu’elle soit utilisable avec d’autres plateformes, mais cela n’aurait que peu de chances d’arriver.

Quant à Hideo Kojima, il travaille toujours sur une suite à Death Stranding, selon la star du jeu, Norman Reedus. Il se serait rapproché de Xbox Game Studios pour son prochain titre. Celui-ci serait donc propulsé par la technologie cloud de Microsoft.