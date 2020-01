Google Assistant passe la barre des 500 millions d’utilisateurs

Avec de plus en plus d'utilisateurs de l'assistant vocal, des nouveautés sont à attendre en 2020, notamment une fonction permettant la lecture d'un article depuis le navigateur web.

L’Assistant Google fête ses 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, et on ne les doit pas qu’aux petits Google Home Mini que les détaillants offraient lors de certaines opérations commerciales. Avec 74% de parts de marché dans les systèmes d’exploitation mobile selon les dernières données et au total 2,5 milliards d’appareils sous Android en circulation, il est même étonnant que la firme de Mountain View n’ait pas atteint plus tôt cette barre symbolique. Cependant il est nécessaire de prendre ce chiffre avec des pincettes puisqu’il faut disposer d’Android 6 (Marshmallow) ou 7 (Nougat) a minima pour en profiter, et d’un appareil compatible. Lancé il y a 3 ans désormais, l’Assistant Google a eu une croissance très rapide à ses débuts, intégrant 400 millions d’appareils en 2017. Le faire adopter par les utilisateurs d’Android a semble-t-il été une autre paire de manche.

L’Assistant bientôt omniprésent

En plus des voitures où Android Auto se fond dans Google Assistant, ce dernier est également intégré à des téléviseurs. Cette année, il fonctionnera même sur les TVs en veille comme le révèle Venture Beat, à commencer par les appareils de TCL et Hisense. Ce n’est pas sans rappeler les grands efforts que déploient Amazon pour intégrer Alexa à peu près partout y compris aux dernières nouvelles dans des… pommeaux de douche.

De nouvelles fonctionnalités en 2020

Google a profité du CES de Las Vegas qui se déroule du 7 au 10 janvier 2020 pour annoncer ces chiffres qui parlent d’eux-même, cette nouvelle fonctionnalité, ainsi que d’un mode permettant à l’assistant vocal de faire la lecture d’un article extrait d’une page web. Le vice-président de l’ingénierie Yossi Matias évoque dans la vidéo ci-dessous le but recherché par Google, à savoir “utiliser la technologies pour résoudre des problèmes”. Si Google n’a pas atteint son but d’intégrer l’assistant sur 1 milliard d’appareils en un an comme cela était envisagé au CES 2019, Google Assistant n’en est pas moins un beau succès, disponible en 30 langues et dans 90 pays.