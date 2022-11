God of War Ragnarök : le meilleur lancement de l’histoire des PlayStation Studios

Sony Interactive Entertainment annonce que God of War Ragnarök, exclusivité PS5 et PS4 de Santa Monica Studio, s'est écoulée à 5,1 millions d'exemplaires en cinq jours.

Avec 5,1 millions d’exemplaires vendus au cours de sa première semaine de commercialisation, God of War Ragnarök est devenu le jeu le plus rapidement vendu par Sony Interactive Entertainment, ce qui constitue aussi un nouveau record pour la licence God of War développée par Santa Monica Studio depuis 2005.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Merci à tous les fans de PlayStation qui ont fait de God of War Ragnarök le jeu PlayStation Studios le plus rapidement vendu de tous les temps, et félicitations à tous les membres de Santa Monica Studio pour cette incroyable réussite.

God of War Ragnarök est au sommet chez Sony Interactive Entertainment

La dernière fois que Sony Interactive Entertainment a déclaré qu’un jeu s’était vendu le plus rapidement à son lancement, cela concernait The Last of Us 2 de Naughty Dog, qui avait franchi le cap des 4 millions d’exemplaires en trois jours. Avant cela, le record était détenu par Spider-Man d’Insomniac Games, qui était auparavant le jeu PS4 first-party le plus rapidement vendu avec 3,3 millions d’exemplaires écoulés lors de ses trois premiers jours de commercialisation. Et encore plus avant, le God of War de 2018 s’était lui écoulé à plus de 3,1 millions d’exemplaires. La suite la plus parfaite serait que Spider-Man 2, toujours prévu pour l’année prochaine sur PS5, offre un nouveau record lors de son lancement.

Un trailer de lancement pour God of War Ragnarök

Le synopsis de God of War Ragnarök :