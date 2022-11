God of War: Ragnarök : changez ces paramètres pour une expérience encore meilleure

God of War : Ragnarök est un jeu très complet, notamment en ce qui concerne l'accessibilité. Voici les paramètres les plus importants.

God of War : Ragnarök, peut-être le jeu le plus attendu de l’année 2022, est disponible depuis peu. Les titres de Sony sont reconnus pour être très accessibles. Aussi, si vous avez l’intention d’y jouer, vous devriez prendre le temps de changer ces paramètres pour que votre expérience soit meilleure encore.

Que faire si vous n’avez pas le temps de maîtriser le jeu

Des joueurs aux profils très différents vont jouer à God of War : Ragnarök. Certains ont des emplois très prenants, des enfants, des problèmes personnels qui laissent peu de temps au jeu. Si c’est votre cas, il est facile de vous simplifier l’expérience. Allez dans Paramètres > Accessibilité et regardez les options dans “Combat, Navigation et Énigmes” et “Style de jeu”. Ces sections permettent de réduire le niveau de difficulté. Vous pouvez faire en sorte que votre personnage ramasse automatiquement les items, ajouter des checkpoints après avoir vaincu les mini-boss, ajouter la visée automatique et modifier de nombreuses options.

Vous devriez aussi envisager de jouer au niveau le plus facile de difficulté. Ainsi, vous pourrez profiter de l’histoire et plonger dans cet univers sans vous arracher les cheveux à chaque fois qu’il faut affronter des ennemis.

Rendre les énigmes plus simples

Certains aiment l’histoire et les combats dans les jeux God of War bien plus que les énigmes. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez vous simplifier la vie. Allez dans Paramètres > Gameplay et activez Aide aux énigmes et Délai de temps des énigmes.

Changer les paramètres des graphismes

God of War : Ragnarök a plein de paramètres pour les graphismes sur PS5. Vous devriez jouer avec pour voir ce qui vous convient le mieux. Si vous préférez un gameplay fluide, choisissez au moins 60 fps. Si vous préférez la qualité des graphismes, poussez la résolution à 4K 2160p.

Pour ce faire, c’est dans Paramètres > Graphismes et caméra > Mode de graphismes. Il y a six modes différents pour la PS5, essayez-les.

Utiliser le Touchpad pour des actions rapides

La manette de PS5 dispose d’un pavé tactile largement sous-utilisé dans de nombreux jeux. God of War : Ragnarök vous permet de lui assigner tout un tas d’actions très pratiques.

Vous pouvez retrouver ces options dans Paramètres > Mapping manette > Raccourcis pavé tactile. Vous devriez d’abord changer l’option Bouton Pavé tactile. Par défaut, appuyer sur la gauche du bouton affiche la carte et sur la droite le menu des armes. Vous pouvez changer selon votre souhait.

Ensuite, configurez les actions de balayage sous le Bouton pavé tactile. Le mode Rage de Sparte est intéressant ici, plus facile à activer qu’avec L3 et R3 en même temps.

Améliorer les indicateurs visuels

Si vous avez du mal à suivre les indicateurs sur la carte et autres signaux visuels, il est possible de simplifier tout cela. Dans Paramètres > Accessibilité > Style de jeu, changez Aide Traversée sur Auto ou Auto+. Dans la même section, activez la Récupération automatique. Enfin, faites défiler jusqu’à Affichage Contraste Élevé et changez Couleur de marquage.

Réduire le mal des transports

Certaines personnes ont le mal des transports quand ils jouent aux jeux vidéo. God of War : Ragnarök fait au mieux pour ces dernières. Si vous en souffrez, allez dans Paramètres > Graphismes et Caméra et vous pouvez ajuster Balancement de la caméra ambiante et Tremblement de la caméra. Vérifiez ensuite si la vitesse de rotation de la caméra vous convient. Ensuite, allez dans Paramètres > Accessibilité > Réduction du mouvement et réduisez Flou de mouvement.

Utiliser des configurations prédéfinies

Si vous ne voulez pas perdre trop de temps dans les paramètres, God of War : Ragnarök propose des configurations prédéfinies. Vous pouvez les activer n’importe quand. Allez dans Paramètres > Accessibilité. Les quatre premières options sont : Vue, Ouïe, Réduction de Mouvement, Accessibilité moteur.

Vous pouvez mettre chacune d’entre elles sur Certains ou Tout. Le jeu décrit tout ce qui est activé avec chacune des configurations.