God of War Ragnarök passe gold, le développement touche à sa fin

Le travail de Santa Monica Studio sur God of War Ragnarök est officiellement terminé.

Grâce à l’aide de PlayStation Studios Creative Arts, Valkyrie Entertainment et Bluepoint Games, les filiales de Sony Interactive Entertainment, mais également Jetpack Interactive, SuperGenius, Red Hot et Original Force, God of War Ragnarök est gold. Les disques PS5 et PS4 sont désormais prêts pour la production de masse. La sortie fixée pour le 9 novembre prochain ne sera pas retardée.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!

On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! 💙 pic.twitter.com/vptHyKJ1JP

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 7, 2022