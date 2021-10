Gmail va procéder à certains changements dans sa fenêtre de rédaction des emails

Google va modifier sa fenêtre de rédaction d'email pour davantage de vérification et de contrôle.

Composer un email dans Gmail est une chose extrêmement facile. Il suffit de cliquer sur le bouton +, de saisir l’adresse email du destinataire, le sujet, le contenu et de l’envoyer. Facile, non ? Cependant, dans le cas où l’email en question est particulièrement important, on veut souvent vérifier deux fois les différents éléments, notamment les adresses pour éviter que ledit email ne soit envoyé accidentellement à la mauvaise personne, a fortiori si c’est un message sensible.

Google va modifier sa fenêtre de rédaction d’email

Google a annoncé qu’il allait procéder à certaines modifications dans sa fenêtre de rédaction. Il sera ainsi notamment plus facile pour les utilisateurs de visualiser à qui l’email est envoyé et celle-ci offrira un peu plus de contrôles.

Par exemple, parmi les modifications annoncées, on pourrait citer l’introduction d’indicateurs visuels. Chaque fois que vous saisirez une adresse email dans le champ destinataire, celui-ci affichera l’avatar de la personne en question, pour que vous puissiez vérifier visuellement que c’est bien la bonne personne. Cela devrait être particulièrement utile si vous avez des contacts partageant les mêmes noms.

Pour davantage de vérification et de contrôle

Google offre aussi aux utilisateurs davantage d’options pour contrôler le nom du contact qui apparaît dans l’email. Si, par exemple, vous avez enregistré le nom d’un collègue par son rôle dans l’entreprise mais que vous voulez quelque chose de plus professionnel dans votre email, vous pouvez définir un nom différent pour que, lorsque la personne reçoit l’email, elle voit un nom différent de celui que vous avez dans vos contacts.

Google précise que cela ne modifie pas le nom de ladite personne dans vos contacts mais simplement ce que cette dernière voit quand elle reçoit l’email.

Parmi les autres modifications, on citera le surlignage des destinataires externes. Si vous envoyez un email à plusieurs personnes et que certaines d’entre elles ne font pas partie de votre organisation, ces adresses email seront surlignées dans la fenêtre de composition pour que vous puissiez les voir plus facilement, et les corriger si vous vous êtes trompé(e).

Selon Google, ces changements seront tout d’abord déployés aux utilisateurs Google Workspace, G Suite Basic et Business à partir du début du mois de novembre.