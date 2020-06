Ghost of Tsushima : le développement est terminé, l’exclusivité PS4 ne sera plus repoussée

Sucker Punch annonce que Ghost of Tsushima est gold, la dernière exclusivité majeure de la PS4 est prête pour conclure le règne incontesté de Sony avant l'arrivée de la PS5.

Retardé de plusieurs semaines à cause du coronavirus, Ghost of Tsushima sur PS4 sera disponible dans vos enseignes préférées dès le 17 juillet prochain, avec notamment une édition spéciale à 79,99 euros et une édition collector à 179,99 euros. Plus aucun report ne sera annoncé puisque le développement est désormais terminé : “Nous sommes ravis d’annoncer que Ghost of Tsushima est passé gold ! C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail acharné de notre équipe et nous sommes impatients de le voir entre vos mains.”

Brian Fleming, co-fondateur et producteur chez Sucker Punch, se réjouit de cette annonce : “C’est fait ! Ghost of Tsushima est officiellement gold ! Je suis fier de faire partie d’une équipe aussi incroyable qui célèbre cet événement aujourd’hui ! Notre équipe a gardé le cap sur la transition vers le travail à domicile et n’a jamais manqué un seul instant. Le résultat est un jeu inspirant et exaltant auquel nous avons hâte de vous voir jouer !”

Un nouveau trailer en japonais pour Ghost of Tsushima

“A la fin du XIIIème siècle, l’Empire mongol a dévasté des nations entières au cours de sa campagne de conquête de l’Est. L’île de Tsushima est tout ce qui se trouve entre le Japon continental et une flotte d’invasion mongole massive dirigée par le général impitoyable et rusé, Khotun Khan. “Alors que l’île brûle dans le sillage de la première vague de l’assaut mongol, le guerrier samouraï Jin Sakai est l’un des derniers membres survivants de son clan. Il est résolu à faire tout ce qu’il faut, à tout prix, pour protéger son peuple et récupérer sa maison. Il doit mettre de côté les traditions qui l’ont façonné en tant que guerrier pour forger une nouvelle voie, la voie du Fantôme, et mener une guerre non conventionnelle pour la liberté de Tsushima.”