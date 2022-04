Ghost of Tsushima : la mise à jour 2.18 conclut le suivi de l’exclusivité PlayStation

Une ultime mise à jour pour Ghost of Tsushima.

Le studio américain Sucker Punch (filiale de Sony Interactive Entertainment et membre des PlayStation Studios) annonce la fin du suivi de Ghost of Tsushima avec la mise à jour 2.18 : “Bien que nous ne travaillions pas activement sur un futur correctif, nous continuerons à surveiller vos commentaires sur Reddit et Twitter pour le cas où des bugs ou problèmes prioritaires surviendraient. Nous tenons à adresser un grand MERCI à toute la communauté pour son soutien indéfectible et son aide précieuse depuis le lancement du jeu. Lorsque Legends est sorti, en octobre 2020, nous ne nous attendions pas à ce que les joueurs soient toujours aussi actifs après plus d’un an et demi. Nous sommes infiniment reconnaissants à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce périple !”

Les derniers correctifs et mises à jour pour Ghost of Tsushima Director’s Cut et Ghost of Tsushima : Legends

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Augmentation du stock de soie chez les marchands en NG+

Correction de problèmes dans les dialogues et scènes cinématiques

Ghost of Tsushima : Legends