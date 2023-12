Get Out : Jordan Peele dévoile la véritable signification du “Sunken Place”

Le "Sunken Place" du film Get Out est décrypté par le réalisateur américain Jordan Peele.

Tl;dr Get Out est un film d’horreur stimulant intellectuellement.

Le film explore les thématiques de race et d’identité.

“The Sunken Place” est un puissant symbole d’oppression raciale.

Le réalisateur Jordan Peele explique que ce lieu représente la marginalisation des voix noires.

Un film d’horreur qui fait réfléchir

Get Out, un film écrit et réalisé par Jordan Peele, a laissé une empreinte indélébile sur le paysage du cinéma moderne. Sorti en 2017, ce thriller horrifique stimulant intellectuellement mêle habilement commentaire social et narration captivante, explorant les thèmes de la race et de l’identité dans l’Amérique contemporaine.

Le concept de “The Sunken Place”

Le concept le plus notable de Get Out, “The Sunken Place”, est devenu un puissant symbole, résonnant auprès du public pour sa représentation de l’oppression raciale. Son récit stratifié, ses performances exceptionnelles et sa direction habile ont positionné Get Out non seulement comme un film d’horreur remarquable, mais aussi comme une œuvre fondamentale qui défie les spectateurs à confronter des vérités inconfortables sur la société.

“The Sunken Place” expliqué par Jordan Peele

Selon Jordan Peele, “The Sunken Place” représente la marginalisation des voix et des expériences noires, en particulier dans le cinéma. “The Sunken Place signifie que nous sommes marginalisés. Peu importe à quel point nous crions, le système nous fait taire“, déclare-t-il dans un tweet. Cette déclaration profonde souligne l’exploration par le film de la répression systémique et de la sous-représentation des individus noirs dans l’industrie du cinéma et dans des contextes sociétaux plus larges.

Pour se libérer, Chris utilise du coton qu’il ramasse de l’ameublement de la chaise, qu’il fourre dans ses oreilles pour bloquer les commandes hypnotiques qui l’envoient dans “The Sunken Place”. Cet acte, chargé d’une signification historique, représente une inversion du douloureux héritage de l’esclavage et de la cueillette du coton. En utilisant le coton comme outil de libération, Chris récupère un symbole d’oppression et le transforme en moyen de survie.