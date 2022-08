Genshin Impact : la prochaine mise à jour majeure arrive le 24 août

Genshin Impact 3.0 arrive le 24 août prochain. Nouvelle région, nouveaux combattants et bien davantage. Et un studio qui a de nombreux projets en cours.

Parmi les jeux multijoueurs les plus populaires du moment, on peut facilement Genshin Impact, l’action-RPG développé par miHoYo, sorti en 2020 sur PlayStation 4, Windows, Android et iOS puis en 2021 sur PlayStation 5. Les très nombreux joueurs attendent toujours avec impatience de nouvelles mises à jour. La prochaine version majeure arrivera d’ailleurs très bientôt.

Genshin Impact 3.0 arrive le 24 août prochain

En effet, la version 3.0 tant attendue de Genshin Impact arrivera dans un peu plus d’une semaine seulement, le 24 août prochain, pour être précis. C’est Hoyoverse qui l’a annoncé. Baptisée “Le Matin qu’apportent Mille Roses”, la mise à jour en question viendra ajouter une nouvelle région à explorer, sur le thème de la forêt tropicale et du désert, ainsi que de nombreux nouveaux personnages, y compris plusieurs combattants cinq étoiles à récupérer. Collie, l’un des nouveaux arrivants dans le roster, pourra être obtenu gratuitement via le futur événement Graven Innocence. Et comme vous vous en doutez, la 3.0 permettra de poursuivre l’histoire principale.

Nouvelle région, nouveaux combattants et bien davantage

Hoyoverse a partagé un long trailer détaillant assez précisément ce que ladite mise à jour avait à offrir. Le studio a par ailleurs annoncé que les trois prochaines mises à jour de Genshin Impact arriveront avec seulement cinq semaines d’intervalle. Autrement dit, attendez-vous à avoir de nouvelles mises à jour aux alentours du 28 septembre, du 22 novembre et du 7 décembre, respectivement. La dernière mise à jour en date date, quant à elle, du 13 juillet dernier.

Et un studio qui a de nombreux projets en cours

Le nouveau contenu dans Genshin Impact n’est que l’un des nombreux projets sur lesquels travaille Hoyoverse actuellement. Il y a quelques mois, le studio annonçait Zenless Zone Zero et Honkai : Star Rail. Aucun de ces jeux n’a, pour l’heure, de date de sortie, mais Hoyoverse a démarré une phase de beta test pour le premier au début du mois d’août.