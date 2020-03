GameStop et Best Buy ferment finalement leurs magasins

En fin de semaine dernière, nous vous rapportions que GameStop se déclarait commerce essentiel aux États-Unis et maintenait ses magasins ouverts. La situation n'est plus la même aujourd'hui. Les enseignes GameStop et Best Buy ferment leurs portes.

Best Buy et GameStop sont deux enseignes très connues des Américains. Aujourd’hui, ces deux revendeurs annoncent avoir pris la décision de fermer les portes de leurs magasins temporairement pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus. À compter du 22 Mars, Best Buy et GameStop limitent leur activité aux livraisons à domicile et au retrait devant les magasins…

Best Buy et GameStop ferment leurs magasins

Les clients de Best Buy pourront tout de même profiter, pendant cette période difficile d’un “service de retrait amélioré”. Il est ainsi désormais possible non seulement de récupérer vos commandes passées en ligne mais aussi, dans l’éventualité où vous ne pourriez commander en ligne, demander aux employés d’aller chercher tel ou tel produit pour vous les vendre directement. La livraison est toujours disponible bien que l’enseigne ait décidé de ne plus faire la moindre installation ou réparation à domicile. Les produits seront simplement livrés à la porte. Pour éventuellement dépanner un quelconque problème chez vous, il faudra se contenter d’une aide en ligne. Pour GameStop, c’est plus “simple” étant donné les produits que l’enseigne vend. Les clients devront donc désormais se contenter d’un retrait devant le magasin ou de la livraison à domicile.

pour limiter la propagation du Covid-19

Pour ces deux géants du commerce, il est question pour les magasins de prendre soin de leurs employés. Ceux-ci peuvent ne pas aller travailler s’ils ne se sentent pas “à l’aise” avec cette épidémie et celles et ceux qui ont perdu leurs heures de travail recevront un salaire de deux semaines basé sur une moyenne de 10 semaines. Ces chaînes n’ont pas franchement d’autre choix. Même dans les rares États dans lesquels le confinement n’a pas été déclaré, les autorités exhortent les habitants à rester chez eux autant que possible pour réduire la propagation du nouveau coronavirus. Ce qui a un impact considérable sur le commerce. Il y a aussi la perception du public. GameStop s’est retrouvé sous le feu des critiques ce week-end, accusé de mettre la vie de ses employés en danger en s’entêtant à rester ouvert. Jusqu’à vouloir même défier les autorités. Poursuivre dans cette voie leur aurait certainement coûter de nombreux clients…