GameSnacks : la plateforme HTML5 de Google pour des jeux mobiles en flash

Google va rendre des jeux mobiles HTML5 accessibles sur n’importe quel appareil et réseau avec GameSnacks.

Développé en tant que projet expérimental pour le laboratoire Area 120 de Google, GameSnacks est une plateforme permettant aux développeurs de créer des jeux HTML5 qui se chargent rapidement sur de nombreux smartphones et peu importe les conditions du réseau car la moitié des visiteurs d’un site mobile quitte une page si elle nécessite plus de trois secondes pour se charger : “Notre objectif est de rendre les jeux HTML5 plus accessibles pour les téléphones sur n’importe quel réseau dans le monde. Les jeux GameSnacks sont rapides, faciles à jouer et disponibles sur tout appareil permettant de se connecter à l’internet (…) Les jeux GameSnacks peuvent se charger en quelques secondes dans des conditions de réseau plus lentes que 1 Mbps, ce que connaissent des dizaines de millions de personnes dans le monde (…) Notre équipe travaille avec les développeurs pour obtenir des performances rapides en réduisant la taille de la page HTML initialement chargée, en compressant des ressources supplémentaires telles que des scripts, des images et des sons, et en ne chargeant les données uniquement lorsque c’est nécessaire.”

Les jeux de la plateforme GameSnacks de Google

Avec GameSnacks, il ne faut surtout pas s’attendre à se retrouver face à des productions AAA comme sur consoles et PC : “Les jeux sont simples, amusants et idéaux pour les joueurs occasionnels. Ils ne durent que quelques minutes et ont des règles simples qui peuvent être apprises sans instructions. Les jeux GameSnacks sont accessibles sur n’importe quel appareil compatible Web. Chaque jeu prend en charge le tactile, le clavier, les commandes de la souris et peut être lu sur les appareils Android, iOS et de bureau.”

A noter que Google s’est associé avec Gojek, la principale plateforme technologique d’Asie du Sud-Est, afin d’intégrer ses jeux GameSnacks dans l’écosystème de Gojek via GoGames. Un moyen rapide pour essayer d’imposer sa nouvelle plateforme à l’échelle mondiale. De plus, la firme de Mountain View demande aux développeurs de se manifester s’ils veulent intégrer le catalogue de GameSnacks.