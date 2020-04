Gamescom 2020 : un format numérique est à l’étude afin d’éviter une annulation

Felix Falk de la Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (fédération allemande des logiciels de loisirs interactifs) et Oliver Frese du Koelnmesse, le parc des expositions de Cologne, annoncent que la Gamescom 2020 est maintenue du 25 au 29 août prochain malgré la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Néanmoins, il y a encore débat sur la tenue d’un événement physique : “Une évaluation sera effectuée à la mi-mai sur la manière dont la Gamescom peut se dérouler à Cologne, tout en prenant en compte les dernières nouvelles sur le coronavirus avec les autorités compétentes de l’Etat. Si un événement sur place est possible, il y aura également plus d’informations à ce stade sur les changements à apporter afin d’assurer pleinement la santé de tous les visiteurs. Cela a été organisé avec les plus grands exposants, donc tous les plans de la gamescom se poursuivent à toute vitesse. Les visiteurs recevront un remboursement pour les billets déjà payés et les exposants seront remboursés en totalité pour les paiements effectués à Koelnmesse si l’événement ne peut pas avoir lieu dans la ville de Cologne par ordre officiel.”

In view of #COVID19, existing digital formats such as #gamescom: Opening Night Live and gamescom now will be significantly expanded. Whether #gamescom2020 will take place as usual or as a digital gamescom will be determined in mid-May.

➡️https://t.co/1nm0bdbIDz pic.twitter.com/BlOgsOfuBD

— gamescom (@gamescom) March 31, 2020