Gala Games propose son jeu web3 GRIT sur l’Epic Games Store

Gala Games et Team GRIT proposent leur jeu web3 sur l'Epic Games Store. Les joueurs vont pouvoir s'affronter à cheval dans l'Ouest américain.

Gala Games, pionnier du divertissement web3, annonce poursuivre dans cette voie et vouloir mener la danse sur le marché des jeux vidéo de la blockchain en publiant ses titres sur l’Epic Games Store. Avec plus de 194 millions d’utilisateurs, l’Epic Games Store peut être un formidable vecteur pour les jeux web3 et cela permettra au studio de conforter sa place de leader.

Gala avait récemment annoncé le premier FPS web3 par un studio AAA, lancé la plate-forme Gala Music et officialisé l’arrivée prochaine de Spider Tanks, le premier jeu de PVP eSport en play-to-earn. Pour John Osvald, responsable des jeux chez Gala Games : “Epic est un pionnier et un visionnaire dans l’industrie du jeu vidéo. Que les titres de Gala Games soient disponibles sur l’Epic Games Store vient ajouter une légitimité à ce nouveau genre de jeu. Un accès facile aux jeux web3 est extrêmement important pour ces joueurs qui n’ont pas encore perçu comment la propriété numérique peut enrichir l’expérience de jeu.”

Les joueurs vont pouvoir s’affronter à cheval dans l’Ouest américain

GRIT est un jeu de type battle royale dans l’Ouest américain reposant sur l’Unreal Engine, avec une physique réaliste et quelques arrangements uniques. Les joueurs doivent grimper sur leur cheval, galoper et s’affronter à travers la ville, en gérant au mieux les armes qu’ils trouvent. Chaque partie est différente, du mode Train Chase au Golden Horse, et mettra à l’épreuve le talent des joueurs et leur maîtrise de la stratégie. GRIT devrait arriver à la fin de l’année, un jeu en téléchargement gratuit.

Team GRIT, qui développe le jeu GRIT, commentait ainsi l’événement, par la voix de Jon Mavor, son directeur technique : “Au sein de Team GRIT, nous sommes pleinement investis dans ce nouvel écosystème et nous voyons tout ce que peut apporter le web3 dans l’expérience de jeu. Nous sommes heureux de travailler avec Gala Games et de notre présence sur l’Epic Games Store. Le web3 va rendre l’expérience de jeu dans l’Ouest américain encore meilleure.”