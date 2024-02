Funimation va être absorbé par Crunchyroll

La fermeture de Funimation est officiellement annoncée et datée.

Funimation et Crunchyroll joignent leurs forces

Un géant de l’animation japonaise, Funimation, est sur le point de disparaître. Sony a annoncé la fusion de Funimation avec la plateforme de streaming Crunchyroll. Cette décision, bien que prévisible, marque la fin d’une ère pour cette figure emblématique de l’industrie.

Une fusion pour une offre centralisée

Funimation cessera officiellement ses opérations le 2 avril prochain pour fusionner avec Crunchyroll, un autre acteur majeur du streaming d’anime. Les utilisateurs de Funimation pourront transférer leur historique sur Crunchyroll, garantissant une transition en douceur entre les deux services. À la suite de l’acquisition de Crunchyroll par Sony, les deux plus grands fournisseurs de streaming d’anime sont désormais sous l’égide d’une seule entreprise, changeant à jamais le paysage du streaming d’anime.

Des conséquences mitigées pour les utilisateurs

Malgré une transition facilitée, la fusion ne se fait pas sans heurts. En effet, le coût de l’abonnement à Crunchyroll est presque le double de celui de Funimation, passant de 55 dollars à 99 dollars par an. De plus, les produits numériques achetés sur Funimation ne seront pas pris en charge par Crunchyroll. Aucune déclaration concernant les remboursements n’a encore été faite, laissant certains utilisateurs dans l’incertitude.

Il convient également de noter que certaines séries, comme les doublages de Dragon Ball et de nombreux anciens films d’anime, restent dans l’immédiat exclusivement disponibles sur Funimation.

Crunchyroll, nouveau roi du streaming d’anime

Malgré une concurrence féroce, Crunchyroll est désormais le plus grand nom en matière de streaming d’anime. La plateforme s’efforce d’accroître sa gamme d’anime et de manga, facilitant ainsi l’accès au contenu pour les fans. Elle offre également une disponibilité plus large à l’échelle mondiale, contrairement à Funimation dont l’accès est plus restreint.