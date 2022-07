Full Circle présente une version pré-pré-pré alpha de Skate

Encore en phase de développement précoce, Full Circle et Electronic Arts souhaitent que les fans leur fassent part de leurs avis pour les aider à façonner la version finale du reboot de Skate.

Le carnet des développeurs dédié au reboot de Skate ne montre pas beaucoup d’environnements ou de textures, mais s’intéresse plutôt au fonctionnement de la physique ainsi que certaines animations pour les skaters. En plus d’avoir un aperçu de quelques bugs amusants, les images montrent des figures audacieuses que les joueurs pourront réaliser, comme des sauts énormes sur des toits et des descentes de rampes d’escalier. Il est clair que les développeurs créent le jeu en gardant à l’esprit les attentes des fans de la discipline, et tiennent compte de leurs avis.

Full Circle lance le programme Skate Insider

“Nous avons pris ce que nous savons – ce que vous nous avez dit – et nous avons commencé à construire“, explique le narrateur, ajoutant qu’il y aura plusieurs façons de s’exprimer dans le nouvel opus de la licence Skate développé par le studio Full Circle, filiale de l’éditeur américain Electronic Arts. L’esprit Tony Hawk’s Underground devrait d’ailleurs être au programme puisque nous voyons des personnages descendre de leur skateboard et évoluer dans ce qui semble être un monde ouvert. Si vous voulez avoir une chance de jouer et de donner votre avis à l’équipe de développement, vous pouvez vous inscrire sur le site Skate Insider. Actuellement, les tests ne sont disponibles que sur PC, mais ils seront étendus à d’autres plateformes à l’avenir.