Frozen en live-action : qui serait l’actrice idéale pour incarner Anna ?

Au vu de la tendance récente de Disney à refaire ses films populaires, La Reine des Neiges reviendra au cinéma d'ici les prochaines années avec un film en prise de vue réelle.

Tl;dr Un remake live-action de Frozen semble inévitable.

Plusieurs actrices talentueuses sont envisagées pour le rôle d’Anna.

Kristen Bell, voix originale d’Anna, ne reprendra probablement pas le rôle.

Nombreuses sont les actrices capables de reprendre le flambeau.

Qui sera la prochaine Anna de Frozen ?

Le phénomène La Reine des Neiges est loin d’être terminé. Disney semble bien décidé à surfer sur la vague du succès de cet univers et envisage un remake en live-action. La question qui brûle les lèvres de tous les fans : qui incarnera l’irrésistible Anna ?

Une liste d’actrices prometteuses

Si Kristen Bell a marqué les esprits en prêtant sa voix à la princesse d’Arendelle pour Frozen, il est peu probable qu’elle reprenne le rôle pour la version live-action du fait de son âge. Cependant, Hollywood regorge de jeunes actrices talentueuses qui pourraient être à la hauteur de la tâche. L’actrice choisie devra non seulement être capable de chanter, mais aussi de faire preuve de l’enthousiasme et du courage qui caractérisent Anna.

Plusieurs noms circulent déjà, parmi lesquels ceux de Florence Pugh, Amandla Stenberg, Sabrina Carpenter, Yara Shahidi, Kiernan Shipka, Grace VanderWaal, Sadie Sink, Isabela Merced, Hailee Steinfeld et Lana Condor. Toutes possèdent des talents d’actrices reconnus et ont déjà prouvé leur polyvalence à l’écran, certains ayant même une expérience de chant.

Une compétition serrée

Le choix final ne sera pas aisé pour les producteurs qui devront prendre en compte non seulement le talent des candidates, mais aussi leur capacité à incarner l’âme innocente et le courage d’Anna, tout en préservant l’héritage laissé par Kristen Bell. Malgré tout, il semble clair que le rôle d’Anna ne manque pas de prétendantes talentueuses et motivées.