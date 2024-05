Francis Ford Coppola réalise son “Star Wars” avec Megalopolis

Le film Megalopolis du réalisateur américain Francis Ford Coppola sera présenté en compétition au Festival de Cannes 2024.

Tl;dr Megalopolis est le premier film de Francis Ford Coppola depuis 2011.

Le film se veut être un blockbuster d’envergure.

Megalopolis utilise des technologies innovantes.

Megalopolis pourrait être aussi clivant que les préquelles de Star Wars.

Francis Ford Coppola et Megalopolis

Francis Ford Coppola, le légendaire réalisateur de Apocalypse Now et Le Parrain, revient avec Megalopolis, une épopée de science-fiction ambitieuse. Ce projet de longue date, dont Francis Ford Coppola rêvait depuis les années 1970, a pu voir le jour grâce à un investissement personnel de 120 millions de dollars. Avec son casting étoilé composé de dam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Talia Shire, Grave Vanderwaal, Kathryn Hunter et Dustin Hoffman, le film raconte l’histoire d’un architecte idéaliste qui s’efforce de reconstruire New York après une catastrophe.

Une plongée dans l’univers du blockbuster

Contrairement à ses précédents films, souvent des drames ancrés dans le réel et axés sur les personnages, Megalopolis marque une incursion de Francis Ford Coppola dans le genre du blockbuster épique, inspiré par son vieil ami George Lucas, le créateur de Star Wars. L’histoire et la mise en scène de Megalopolis semblent avoir été influencées par l’approche révolutionnaire de George Lucas, rappelant en quelque sorte l’univers de Star Wars.

Technologie innovante et réflexions thématiques

Megalopolis ne se contente pas d’imiter Star Wars : il s’en distingue par son utilisation de technologies de pointe et ses réflexions thématiques profondes. Francis Ford Coppola a exploité des technologies jamais vues auparavant dans la réalisation de ce film, mêlant des techniques traditionnelles à la production virtuelle. De plus, tout comme Star Wars a réimaginé la chute de l’Empire romain dans un contexte de science-fiction, Megalopolis suit la même voie, représentant la chute de New York comme une allégorie de la chute de Rome.

Un accueil potentiellement mitigé

Tout comme les préquelles de Star Wars ont suscité des réactions partagées, Megalopolis pourrait également diviser le public. Les premières réactions varient entre l’enthousiasme et la perplexité, certains le qualifiant de “bizarre” ou d’ayant “zéro perspective commerciale“.