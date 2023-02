Fred Astaire : Paul King sera en charge du biopic avec Tom Holland

Le réalisateur britannique Paul King est aux commandes du biopic sur Fred Astaire, l'un des plus grands danseurs de l'histoire du cinéma de tous les temps.

Le biopic de Sony Pictures Entertaiment est centré sur la relation entre Fred Astaire et sa sœur, Adele Astaire. Tous deux ont été inséparables pendant plus de vingt ans, passant d’un simple numéro de vaudeville du Midwest au début du 20ème siècle à Broadway et au West End de Londres dans les années 1920. Adele Astaire est d’abord le visage de la troupe, mais les talents scéniques de Fred finissent par l’éclipser. Le duo s’est séparé en 1932 lorsque la sœur s’est mariée, ce qui a été un coup dur pour Fred, mais a également orienté son attention vers les comédies musicales dansantes d’Hollywood, et l’a ensuite mis sur la voie de la gloire dans le monde du cinéma.

