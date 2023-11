Fortnite OG enregistre un nombre de joueurs record ! Epic parviendra-t-il à conserver cette dynamique plusieurs semaines ?

Les joueurs de Fortnite répondent assurément présents pour cette nouvelle saison. Depuis le lancement de Fortnite OG à la fin de la semaine dernière, le nombre de joueurs a franchi un nouveau palier record, avec pas moins de 44,7 millions de joueurs au total ce samedi, selon un tweet de l’équipe Fortnite. Les joueurs ont, toujours selon le compte officiel, cumulé quelque 102 millions d’heures de jeu, en faisant la plus grosse journée jamais enregistrée à ce jour. Avec cette Saison 5 du Chapitre 4, ou Fortnite OG, Fortnite replonge dans les jeux de gloire du Chapitre 1 en ramenant les joueurs sur la map de l’île originale de 2018 et réintroduit tout un tas d’éléments de cette époque.

La saison a démarré avec une mise à jour conçue autour de la Saison 5 du Chapitre 1 et les futures mises à jour de Fortnite viendront ramener d’autres phases de l’histoire du jeu. Mais cette ode à la nostalgie ne devrait durer qu’un mois environ, et les joueurs ne perdent pas de temps à se lancer dans l’action de ce battle royale. Le nombre de joueurs simultanés n’a cessé de croître tout le week-end, établissant plusieurs fois un nouveau record.

Quelques heures seulement après le déploiement de cette mise à jour, le nombre de joueurs simultanés avait bondi à plus de 3,9 millions, selon des trackers comme Fortnite.gg. Samedi, ils étaient même plus de 6,1 millions à un moment donné et presque tout autant hier. Aujourd’hui, la situation semble peu ou prou identique.

Way to start things off with a big bang 💥

We're blown away by the response to #FortniteOG. Yesterday was the biggest day in Fortnite’s history with over 44.7 MILLION players jumping in and 102 MILLION hours of play.

To all Fortnite players, OG and new, THANK YOU!

— Fortnite (@FortniteGame) November 5, 2023