Fortnite : Neymar Jr est là !

L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain débarque dans le Battle Royale d'Epic Games avec une tenue digne de Marvel.

Neymar Jr a été libéré et ne peut plus être contenu dans Fortnite, le dribbleur fou du Brésil est prêt à faire des folies en dehors des terrains : “Dès cette semaine, vous pouvez vous mesurer à ses quêtes du Passe de combat afin de déverrouiller sa tenue et d’autres objets de son ensemble explosif. En accomplissant les quêtes de Neymar ainsi que des quêtes de niveau épique, déverrouillez ses formes primitives afin de libérer votre côté sauvage. Rendez-vous également dans le mode Créatif pour retrouver un accueil et une île créés par la communauté pour célébrer l’arrivée de Neymar Jr, puis participez à la Coupe Neymar Jr pour tenter de gagner une chaussure de football personnalisée par l’équipe de Neymar Jr chez Puma !”

O pai tá quase on !

Les quêtes et les récompenses de Neymar Jr

Parler à un personnage en lien avec le football : Des personnages en lien avec le football vous attendent sur l’île, allez leur parler ! Déverrouille le jouet Ballon de foot et une bannière Neymar Jr

Accomplir trois quêtes des personnages en lien avec le football : Un bon joueur ne laisse jamais tomber ses équipiers. Déverrouille l’écran de chargement Matador, inspiré par Neymar Jr

Accomplir cinq quêtes des personnages en lien avec le football : Devenez un as du terrain. Déverrouille la tenue Neymar Jr

Tirer le jouet ballon de foot sur 500 mètres en tant que Neymar Jr : Déverrouille l’accessoire de dos Trophée Joia

Marquer un but avec le jouet ballon de foot en tant que Neymar Jr : Vous pourriez le faire dans votre sommeil. Déverrouille la pioche Griffe du jaguar

Eliminer trois adversaires en tant que Neymar Jr : Accomplissez cet objectif pour libérer la bête qui sommeille en vous… Cette quête déverrouille l’emote Chuuut, une emote intégrée de Neymar Jr qui fait surgir l’une de ses formes primitives

L’aérosol Je suis prêt !

L’émoticone Tir furtif

L’emote Shaka de célébration

Le planeur Aile acrobatique

Le style Match amical pour la tenue Neymar Jr, la pioche Griffe du jaguar et le planeur Aile acrobatique

L’éditeur américain Epic Games rajoute : “Les récompenses de Neymar Jr ne se limitent pas aux quêtes de Neymar Jr. En accomplissant un certain nombre de quêtes épiques du Chapitre 2 – Saison 6, vous déverrouillerez d’autres parties de son ensemble : la variante Match amical de la tenue de Neymar Jr et de ses autres objets, basée sur son maillot jaune, bleu et vert. Une fois que vous aurez déverrouillé le style Match amical de la tenue de Neymar Jr, utilisez l’emote Chuuut pour réveiller l’autre forme primitive de Neymar Jr, basée sur le style Match amical. Cela signifie qu’avec son style par défaut, le style Match amical et ses deux formes primitives, la tenue de Neymar Jr possède quatre versions différentes !”

Neymar Jr dans Fortnite, le trailer de présentation

Du 27 avril au 4 mai, le mode créatif de Fortnite est pris d’assaut par Neymar, Puma et Paris avec l’aide des créateurs de la communauté Kryw et Iscariote afin de réaliser les premières quêtes et obtenir le jouet ballon de foot.

L’expérience de combat “Arène de la folie” est elle conçue par Madmoods et Immature. Du 27 avril à 15h au 30 avril à 15h, des batailles à huit contre huit avec des bonus et des réapparitions infinies ont lieu : “Gagnez de l’or en éliminant des joueurs, puis servez-vous-en pour déverrouiller des améliorations et des avantages pour votre équipe et vous. La première équipe à atteindre 200 éliminations l’emporte !“