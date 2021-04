Fortnite : la monnaie virtuelle du Battle Royale va être disponible en magasin via des cartes prépayées

Les cartes V-Bucks pour Fortnite arrivent en Europe.

Déjà en vente aux USA depuis de nombreux mois pour faciliter l’achat d’éléments cosmétiques dédiés à Fortnite, notamment chez les plus jeunes, certains revendeurs au Royaume-Uni (Game), en France (Micromania) et en Allemagne (GameStop, Esso, Deutsche Post, Eni/Agip et Jet) vont commencer à commercialiser des cartes V-bucks dans leurs boutiques d’ici les prochaines semaines :

1000 V-Bucks pour 9,99 euros

2800 V-Bucks pour 24,99 euros (12% de bonus)

5000 V-Bucks pour 39,99 euros (25% de bonus)

Par le passé, les joueurs européens devaient exclusivement se contenter des crédits PSN ou Microsoft Store pour acheter moult contenus payants, mais cela va désormais changer.

L’utilité des cartes V-Bucks pour Fortnite

Elles seront d’ailleurs proposées dans d’autres enseignes des pays mentionnés plus tard dans l’année. Dans un communiqué, l’éditeur américain Epic Games explique comment utiliser ces fameuses cartes prépayées : “Vous devez posséder un compte Epic valide, télécharger Fortnite sur un appareil compatible et accepter les conditions d’utilisation applicables. La valeur nominale intégrale de la carte est déduite lors de son échange et associée à un compte unique sur l’appareil sélectionné (transfert ou retrait non autorisé). Une carte cadeau ne peut être échangée que contre la quantité de V-bucks indiquée, qui ne peut être utilisée que dans Fortnite. L’utilisation d’une carte cadeau n’est associée à aucuns frais ou aucune date d’expiration.“