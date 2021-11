Fortnite fait la promotion des doudounes haut de gamme Moncler

Depuis la fin de la semaine dernière, la boutique d’objets de Fortnite propose à la vente des des tenues numériques réactives basées sur l’esprit des sommets montagneux de la maison de couture emblématique Moncler et inspirées par la collection 6 Moncler 1017 Alyx 9SM. Ces dernières passent du clair au foncé au fur et à mesure que les joueurs prennent de l’altitude. Lorsque l’altitude diminue, chaque tenue repasse du foncé au clair.

Andre and Renee are dressed to impress, are you?@Moncler and @alyxstudio's reactive Style transitions from light to dark as your altitude gets higher. As your altitude gets lower, your attire will transition from dark back to light!🗻 pic.twitter.com/Zj7zZymgw6

— Fortnite (@FortniteGame) November 21, 2021