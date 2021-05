Fortnite de retour sur iOS via GeForce Now en octobre ?

Et si Fortnite pouvait revenir sur iOS avant qu'un accord ne soit éventuellement trouvé entre Epic Games et Apple ? Le jeu pourrait faire son retour via une plate-forme de streaming de jeux vidéo.

Le torchon brûle entre Epic Games et Apple. Logique donc que le jeu Fortnite ne soit plus disponible sur l’App Store. Et tant pis, malheureusement, pour les joueurs. Cela étant dit, le titre si populaire pourrait faire son retour sur iOS en octobre, via le service de cloud gaming NVIDIA GeForce Now. Explication.

Fortnite de retour en octobre sur iOS ?

À l’heure actuelle, Fortnite n’est pas officiellement disponible sur l’Apple App Store. La suppression du jeu du store de la marque à la pomme fait suite aux violations des règles en place par Epic Games. Ce qui a d’ailleurs plus ou moins entraîné l’action en justice que se livrent actuellement les deux géants. Ce qui est intéressant, c’est que, grâce à ce procès, nous pourrions avoir une idée de la date à laquelle le jeu pourrait faire son retour sur iOS.

Si retour il y a, ce serait via le service GeForce Now

Cependant, avant que vous ne commenciez à sauter au plafond à l’idée de profiter de nouveau de Fortnite sur un appareil iOS, sachez que ce retour pourrait se faire via le service de streaming de jeux vidéo NVIDIA GeForce Now. Et que cela pourrait arriver en octobre prochain. C’est Aashish Patel, cadre chez NVIDIA, qui a révélé, lors de son témoignage, le mois d’octobre comme période possible de lancement pour le jeu.

Voilà qui est ironique. Une faille dans une faille si l’on peut dire. En effet, bien qu’Apple affirme autoriser les applications de streaming de jeux vidéo sur iOS, les restrictions en place pour pouvoir exister officiellement sur ce créneau sont considérables. De fait, les entreprises opérant des plates-formes de cloud gaming ont trouvé comme alternative de rendre les jeux de leur catalogue jouables directement via le navigateur Safari sur les appareils iOS.

Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de faire approuver par Apple chaque jeu de manière unitaire pour que ceux-ci soient accessibles aux utilisateurs iOS. Cela étant dit, même si Aashish Patel évoque la date d’octobre comme une possibilité, rien, à ce stade, n’a été confirmé. Il faudra attendre une quelconque annonce officielle avant de se réjouir à cette idée.