Forspoken : l’extension In Tanta We Trust se dévoile avec du gameplay

Après avoir ramené la paix à Athia dans Forspoken, Frey poursuit son voyage dans l'extension In Tanta We Trust en cherchant un moyen de débarrasser définitivement le royaume magique des ravages de la Brume.

Accompagnée de Tannta Cinta et d’un nouvel arsenal magique, Frey doit découvrir les réponses à ces question et sauver Athia

une fois de plus :

L’histoire additionnelle In Tanta We Trust est une préquelle de Forspoken et se situe 25 ans avant les événements du jeu original développé par Luminous Productions. Alors qu’elle poursuit sa quête pour éradiquer une fois pour toute la corruption qui plane au sein d’Athia, Frey se retrouve à suivre une voix inconnue. Celle-ci la conduit à un lieu qui la transporte mystérieusement à la défaite des Rheddig, la légendaire bataille qui a dévasté Athia et a conduit les Tanntas à la folie.

Un trailer pour l’extension In Tanta We Trust de Forspoken

Forspoken : In Tanta We Trust sera disponible exclusivement au format numérique le 26 mai prochain sur PS5 et PC (Epic Games Store/Steam/Microsoft Store). Les joueurs ayant acheté l’édition Digital Deluxe de Forspoken bénéficieront d’un accès anticipé dès le 23 mai prochain.