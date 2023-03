Forspoken : In Tanta We Trust, un DLC narratif pour explorer le passé d’Athia

In Tanta We Trust se déroulera 25 ans avant les événements de Forspoken.

Aux côtés de Tannta Cinta, l’orpheline new-yorkaise Alfre “Frey” Holland sera amené à combattre les forces Rheddig dans In Tanta We Trust, un DLC qui fait office de préquelle pour Forspoken, après avoir été téléporte durant la légendaire bataille qui a dévasté le monde d’Athia et a conduit les Tanntas à la folie. Pour éradiquer une fois pour toute la corruption d’Athia et mener à bien sa quête, Frey pourra compter un nouvel ensemble de pouvoirs magiques (nouvelles techniques de combat et combos dévastateurs inédits) afin de découvrir la vérité et sauver ce monde fictif qui n’est autre que sa réelle maison.

Forspoken: In Tanta We Trust launches May 26th for PS5 and PC. Discover Athia’s past and the battle that drove the Tantas to madness, in this #Forspoken story DLC. pic.twitter.com/s1ALORDjnC — Forspoken (@Forspoken) March 29, 2023

Forspoken : In Tanta We Trust sera disponible exclusivement au format numérique le 26 mai prochain sur PS5 et PC (Epic Games Store/Steam/Microsoft Store). Les joueurs ayant acheté l’édition Digital Deluxe de Forspoken bénéficieront d’un accès anticipé dès le 23 mai prochain.

Forsaken n’est pas un succès pour Square Enix

Loin d’avoir fait l’unanimité malgré de belles promesses grâce à la puissance de la PS5, Forspoken a scellé l’avenir du studio japonais Luminous Productions :

Les critiques de Forspoken, que nous avons sorti le 24 janvier dernier, ont été difficiles. Cependant, cette nouvelle licence a également reçu des commentaires positifs sur ses caractéristiques d’action, y compris ses capacités de parkour et de combat, et il a donc produit des résultats qui conduiront à l’amélioration de nos capacités de développement pour d’autres jeux à l’avenir. Cela dit, ses ventes ont été médiocres et, bien que les performances des nouveaux titres dont les dates de sortie sont en février et mars soient déterminantes, nous estimons qu’il existe un risque considérable de baisse de nos bénéfices pour notre dernière année fiscale.